Două tramvaie s-au ciocnit în Capitală. Un copil a fost rănit ușor

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, conducătorul unui tramvai, un bărbat în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către șos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe același sens de circulație.

În urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a unui copil, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

Conducătorii de tramvaie au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.