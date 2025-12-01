Prima pagină » Social » Două tramvaie s-au ciocnit în Capitală. Un copil a fost rănit ușor

Două tramvaie s-au ciocnit luni după-amiaza la intersecția dintre bulevardul Doinea Cornea și Splaiul Independenței din Capitală. Un copil a fost rănit ușor și a fost dus la spital.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
01 dec. 2025, 18:40, Social

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, conducătorul unui tramvai, un bărbat în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către șos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe același sens de circulație.

În urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a unui copil, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

Conducătorii de tramvaie au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

