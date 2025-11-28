Capitala, sub apă trei zile. Prognoză meteo București: temperaturi sub 10 grade

Prognoza meteo București indică și vânt puternic vineri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru București, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20. Capitala se va afla sub incidența informării meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcire a vremii.

Prognoză meteo București: Ploi și vânt puternic vineri

Vineri, 28 noiembrie, între orele 10.00 și 08.00, cerul va fi noros și temporar va ploua în București. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7-8 grade, iar cea minimă de 5-6 grade.

Ploi moderate sâmbătă

Prognoza meteo pentru București indică sâmbătă, 29 noiembrie, între orele 08.00 și 08.00, cer noros și ploi moderate cantitativ. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Ploi slabe duminică dimineață

Duminică, 30 noiembrie, între orele 08.00 și 20.00, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.