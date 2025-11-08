Lucrările la noul Institut al Inimii din Târgu Mureș avansează rapid. Investiție de 105 milioane de euro prin PNRR

Proiectul, în valoare de aproape 105 milioane de euro este finanţat de Ministerul Sănătăţii prin PNRR. Investiţia este un spital complet nou, dedicat pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave, atât adulţi, cât şi copii.

Noul Institut al Inimii din Târgu Mureş va avea: subsol, demisol şi cinci etaje, 85 de saloane, 4 săli de operaţie, 3 săli de angiografie şi 2 săli de electrofiziologie

Ministrul Sănătăţii a precizat într-o postare pe Facebook, că anual, aici se realizează aproximativ 1.000 de intervenţii cardiovasculare, dintre care peste 250 pediatrice.

„Lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar datorită tehnologiei moderne şi a mecanismelor eficiente de implementare, avem încrederea că proiectul va fi finalizat în termen”, a precizat Alexandru Rogobete.