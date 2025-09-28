Alertă cu bombă la ambasada din Bruxelles a Republicii Moldova / Misiunea diplomatică a fost evacuată în totalitate

Ambasada din Bruxelles a Republicii Moldova a fost evacuată duminică, după o amenințare cu bomba. Misiunea diplomatică servește și secție de votare pentru moldovenii aflați în Belgia.

Alegătorii și oficialii au fost evacuați de urgență din sediul ambasadei, care e amplasat în centrul Bruxelles-ului, potrivit Politico.

Alertele de bombă s-au dovedit a fi false.

Mii de moldoveni care se află în Capitala belgiană și-au exprimat votul pe parcursul zilei.

Oficiali interpelați de publicația citată au comentat: „Acestea sunt aceleași tactici despre care am avertizat – suprimarea votului”.

Procesul de votare a fost reluat după ce poliția a dat undă verde.

Despre aceste tentative de intimidare s-a vorbit în repetate rânduri în spațiul public moldovean și nu numai. Maia Sandu a avertizat personal că Rusia va încerca să influențeze rezultatul alegerilor și să deraieze eforturile țării de aderare la UE.

Rezultatele preliminare ale votului critic sunt așteptate duminică mai târziu. Oficialii au tras în repetate rânduri semnale de alarmă cu privire la o campanie de dezinformare la scară largă și la încercările de mituire a alegătorilor, după ce aceleași tactici au fost folosite împotriva lui Sandu la alegerile prezidențiale de anul trecut.

La alegerile prezidențiale de anul trecut, din 3 noiembrie, au fost semnalate 14 alerte false cu bombă, în mai multe secții de votare din Bologna, Milano, Paris, București, Northampton, Minsk, etc…

Secția din Liverpool a trebuit să fie relocată în Manchester din cauza că nu s-a putut garanta securitatea.