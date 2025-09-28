Alertă cu bombă în ziua alegerilor din Moldova: Apeluri robotizate au vizat mai multe locații

Polițiștii din Secția tehnico-explozivă au intervenit duminică în mai multe locații din Zona de Securitate din Republica Moldova, după ce au primit amenințări cu bombă prin apeluri telefonice robotizate.

Serviciile de securitate au acționat conform protocoalelor și verifică toate locațiile sesizate pentru a asigura siguranța cetățenilor.

Operațiunile de verificare sunt în desfășurare.

Poliția suspectează că aceste apeluri fac parte dintr-o campanie orchestrată pentru a submina procesul electoral și a descuraja moldovenii să meargă la vot.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să nu se lase intimidați și să consulte doar sursele oficiale de informare.