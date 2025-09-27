Autoritățile iau în calcul următarele scenarii:

Întreruperi de curent electric

Autoritățile au făcut deja pregătiri în așa fel încât să fie continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunțate de CEC în conferințele despre care am scris mai sus. Furnizorii de electricitate la fel adoptă măsuri în plus și dispun de echipe dedicate disponibile la necesitate în pentru intervenții.

Alarme false cu bombă

Tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal. Aceste alerte sunt comunicate de poliție.

Atacuri cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor

În 2025 au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autoritățile le contracarează zilnic. CEC, la rândul său garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională.

Scurgeri de date și tentative de manipulare informațională

Serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental; autoritățile monitorizează permanent și comunică transparent pentru a evita panica. „La necesitate, vom folosi în ziua votului canalul dedicat Prima Sursă, despre care am scris mai sus”, transmit autoritățile.

Violențe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU

Este un risc în diminuare, pentru că SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție; în urma perchezițiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituțiile din subordine pentru bună desfășurare a scrutinului.

Acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană

Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB; forțele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secțiilor de votare iar observatorii și alegătorii sunt rugați să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii.

„Poliția va avea o conferință de presă în ziua votului (ora este în agenda de mai sus) unde va vorbi despre incidentele înregistrate.

Vorbind de gradul de pregătire al statului, scopul unic al tuturor instituțiilor este de NU admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o „lovitură de stat electorală”.

Informațiile vor fi adunate coordonat și transmise prin conferințele CEC susținute frecvent pe parcursul zilei, iar cele urgente comunicate prin Prima Sursă și alte canale oficiale de comunicare”, adaugă acestea.