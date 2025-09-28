Autorităţile din Moldova avertizează: Avem informaţii despre planuri de destabilizare în capitală

Autorităţile nu precizează natura exactă a protestului anunţat sau cine sunt organizatorii, dar mesajul lor este clar: nu vor tolera încălcări ale legii.

„Forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale”, transmit autorităţile.

Acestea îi avertizează pe organizatori că poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor şi fac apel la responsabilitatea acestora. Cetăţenii sunt îndemnaţi să nu se implice în acţiuni ilegale pentru care riscă răspundere penală: „Poliţia aminteşte organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfăşurarea evenimentelor anunţate şi face apel la responsabilitatea acestora. Îndemnǎm cetǎţenii să-şi analizeze deciziile şi acţiunile şi să nu accepte implicarea lor în acţiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”.