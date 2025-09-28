Prima pagină » Știri externe » Netanyahu se va întâlni cu Trump în contextul izolării Israelului din cauza războiului din Gaza

Netanyahu se va întâlni cu Trump în contextul izolării Israelului din cauza războiului din Gaza

Benjamin Netanyahu se întâlneşte luni cu Donald Trump într-un moment critic - izolat internaţional şi presat de propriul popor să încheie războiul din Gaza. Experţii spun că premierul israelian nu mai are de ales şi trebuie să accepte planul american.
Sursă foto: X / Benjamin Netanyahu
Andreea Tobias
28 sept. 2025, 19:14, Știri externe

Trump a propus un acord în 21 de puncte care prevede armistiţiu permanent, eliberarea ostaticilor, retragerea Israelului din Gaza şi ajutor umanitar masiv, potrivit AFP.

Liderii arabi au salutat propunerea, dar cer încetarea imediată a operaţiunilor militare.

Problema pentru Netanyahu este că planul include revenirea Autorităţii Palestiniene în Gaza, ceea ce reprezintă o „linie roşie” pentru coaliţia sa de extremă dreapta. Miniştrii radicali ameninţă că vor destitui guvernul dacă acceptă întoarcerea AP sau dacă încheie războiul fără să înfrângă Hamas.

În Israel, zeci de mii de protestatari îl presează pe Netanyahu să accepte încetarea focului.

„Singurul lucru care poate opri alunecarea în abis este un acord complet şi cuprinzător care să pună capăt războiului şi să-i aducă acasă pe toţi ostaticii şi soldaţii”, a declarat Lishay Miran-Lavi, soţia lui Omri Miran, care rămâne captiv în Gaza.

Adresându-se direct lui Trump, ea l-a îndemnat: „Folosiţi-vă influenţa asupra prim-ministrului Netanyahu”.

Izolarea internaţională s-a adâncit după ce Marea Britanie, Franţa, Canada şi Australia au recunoscut statalitatea palestiniană, rupând protocoalele diplomatice tradiţionale.