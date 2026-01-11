Trump a semnat un ordin executiv ce protejează banii proveniți din petrolul venezuelean

Ordinul executiv, făcut public sâmbătă, prevede că, dacă fondurile ar fi confiscate pentru o astfel de utilizare, ar putea „submina eforturile esențiale ale SUA de a asigura stabilitatea economică și politică în Venezuela”, potrivit AP.

Emiterea actului vine pe fondul avertismentului din partea directorilor de top ai companiilor petroliere, care au afirmat că tumultul și instabilitatea din Venezuela ar putea face țara mai puțin atractivă pentru investițiile private și pentru reconstrucție.

„Dacă ne uităm la structurile și cadrele comerciale existente astăzi în Venezuela, astăzi este o investiție nejustificată”, a declarat Darren Woods, directorul executiv al ExxonMobil, cea mai mare companie petrolieră americană, în timpul unei întâlniri convocate de Trump cu directori din industria petrolieră vineri.

În timpul sesiunii, Trump a încercat să calmeze îngrijorările companiilor petroliere și a spus că directorii vor interacționa direct cu SUA, nu cu guvernul venezuelean.

Venezuela are un istoric de confiscări de active de stat, sancțiuni americane continue și decenii de incertitudine politică.

Convingerea companiilor petroliere americane să investească în Venezuela și să ajute la reconstrucția infrastructurii țării este o prioritate maximă a administrației Trump după capturarea dramatică a liderului, Nicolas Maduro.

Trump vrea să conducă economia venezueleană

Casa Albă își propune să „conducă” Venezuela din punct de vedere economic, iar Trump a confiscat petroliere care transportau petrol venezuelean, a declarat că SUA preia vânzările a 30 până la 50 de milioane de barili de țiței venezuelean, anterior sancționat, și intenționează să controleze vânzările la nivel mondial pe termen nelimitat.

„Îi iubesc pe venezueleni și deja fac Venezuela din nou bogată și sigură”, a scris sâmbătă pe contul său de socializare Trump, care se află în prezent în sudul Floridei. „Felicitări și mulțumesc tuturor celor care fac acest lucru posibil!!!”

Ordinul precizează că veniturile din petrol sunt proprietatea Venezuelei, deținute de Statele Unite în „scopuri guvernamentale și diplomatice” și nu fac obiectul unor revendicări private.