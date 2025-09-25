Lux în aer pentru Ilan Șor, sărăcie la sol pentru oamenii lui. Oligarhul a închiriat un avion de lux pentru președintele Kârgâzstanului

Condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „furtul miliardului” și stabilit la Moscova, Ilan Șor trăiește în lux, în timp ce oamenii din rețelele sale din Moldova se confruntă cu venituri modeste și anchete penale.

Avion de 18 milioane de dolari pentru președintele Kârgâzstanului

O investigație a agenției de presă IPN arată că Ilan Șor a facilitat achiziția unui avion de tip Gulfstream G450, evaluat la 17,9 milioane de dolari, pentru președintele Kârgâzstanului, Sadâr Japarov. Tranzacția a fost derulată prin doi intermediari, Radion Munteanu din Hâncești și omul de afaceri turc Zafer Halidi, și concepută astfel încât să ascundă sursa reală a fondurilor.

Avionul a fost înregistrat pe numele unor companii-paravan din Dubai și Kârgâzstan și, în scurt timp, a ajuns la Bișkek, unde a fost pus la dispoziția liderului kârgâz atât pentru vizite oficiale, cât și pentru deplasări private.

Această mișcare arată modul în care Șor își extinde influența dincolo de Moldova, folosind scheme financiare complicate și domenii precum criptomonedele pentru a eluda sancțiunile internaționale.

Practic, oligarhul fugar se reinventează ca actor regional, oferind lux unor șefi de stat străini, în timp ce angajații săi din Republica Moldova se luptă cu salarii mizere.

Vila ascunsă de lângă Moscova

RISE Moldova a documentat faptul că Ilan Șor locuiește într-o vilă din zona exclusivistă Barvikha, în apropiere de Moscova. Proprietatea, cumpărată în perioada scandalului „Jaful secolului”, este dotată cu piscină interioară și facilități de top, fiind frecvent prezentată pe rețelele sociale de soția politicianului.

Deși trăiește acolo de ani buni, Șor nu a inclus această vilă în declarațiile sale de avere, nici în perioada în care a fost primar de Orhei, nici ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Cartierul în care se află imobilul este unul al elitei ruse, iar printre vecinii lui Șor se numără Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Armata digitală: cum exploatează Șor sărăcia pentru propagandă

O investigație sub acoperire realizată de Ziarul de Gardă a documentat modul în care rețeaua de influență a lui Ilan Șor a recrutat sute de persoane din Republica Moldova pentru a face parte dintr-o așa-numită „armată digitală”.

Mecanismul funcționează prin aplicații de mesagerie, în special Telegram, unde participanții primesc instrucțiuni precise: ce mesaje să distribuie, ce comentarii să posteze și ce teme să promoveze.

Obiectivul a fost propagarea unor narațiuni convenabile Moscovei și erodarea încrederii în instituțiile pro-europene de la Chișinău.

În centrul acestor acțiuni se regăsea Blocul „Victorie”, formațiunea politică înființată la Moscova de Șor după scoaterea în afara legii a Partidului său. Deși blocul nu a fost înregistrat oficial în competiția electorală din 28 septembrie, rețeaua a continuat să activeze, fiind alimentată de promisiuni financiare și coordonată din afara țării.

Potrivit ZdG, activiștii primeau sume mici, de ordinul a 600–3.000 de lei moldovenești, în funcție de sarcini. Plățile erau efectuate prin mecanisme greu de urmărit: ruble trimise prin bănci rusești precum Promsviazbank, transferuri pe carduri bancare din Republica Moldova sau chiar criptomonede.

Rețeaua Șor vizează cu precădere comunități vulnerabile, unde veniturile sunt reduse, iar oamenii sunt predispuși să accepte plăți modeste pentru activități politice. Pentru mulți, câteva sute de lei au fost suficiente pentru a intra în rețeaua lui Șor, chiar cu riscul unor consecințe legale.

Alegeri cu miză uriașă

Astfel, scrutinul din 28 septembrie are loc într-un climat marcat de contraste puternice: luxul liderului fugar, protejat la Moscova, și sărăcia oamenilor din țară, folosiți pentru a-i propaga mesajele. În joc nu este doar componența viitorului Parlament, ci și direcția geopolitică a Republicii Moldova, între apropierea de Uniunea Europeană și influența tot mai vizibilă a Kremlinului.