Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Prezența la urne se apropie de 50% / Maia Sandu a transmis un nou mesaj / Au fost închise primele secții din diaspora

UPDATE 19:00 Prezența a ajuns la 48.67%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.476.057 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 48,67%.

Comparativ cu turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024, prezența este mai mare.

UPDATE 18:00 Prezența a ajuns la 46%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.389.377 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 46,18%.

Majoritatea votanților sunt femei, cu un procent de 54,45%, în timp ce bărbații au reprezentat 45,55% din totalul participanților.

Cele mai active grupe de vârstă rămân alegătorii cu vârste între 36–45 de ani (23%), urmați de cei din categoria 46–55 de ani (17,8%) și 26–35 de ani (17%).

În comparație cu alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, rata de participare la vot este similară – 47.3% din votanți își exprimaseră opțiunile politice până la ora 18.30.

UPDATE Nicușor Dan a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 septembrie 2025, un mesaj clar și mobilizator adresat cetățenilor Republicii Moldova, în contextul alegerilor care au loc în țara vecină. Cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor, șeful statului a postat pe rețelele sociale un apel la responsabilitate și participare civică.

„Dragi basarabeni din România, astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil”, a scris Nicușor Dan, într-o postare publicată pe conturile sale oficiale.

Dragi basarabeni din România, Astăzi este o zi importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dacă încă nu ați votat, mai este timp să o faceți. Votul fiecăruia contează și poate înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil. pic.twitter.com/9PKjVhZo66 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 28, 2025

UPDATE S-au inchis primele secții de votare din diaspora

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că primele secții de votare din diaspora și-au încheiat activitatea. Este vorba despre secțiile deschise în Tokyo (Japonia) și în China, care s-au închis odată cu expirarea programului de vot, conform fusului orar local.

„Conform situației până la ora 16:00, în străinătate, la acest moment a fost închisă secția de votare în Japonia, Tokyo, iar cu puțin timp în urmă și-a încheiat activitatea și secția de votare din China. Celelalte secții își continuă activitatea”, a transmis Ministerul de Externe, citat de agenția MOLDPRES.

UPDATE 17:07 Maia Sandu a transmis un nou mesaj: „Votul vostru onest poate salva Moldova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățeni să participe activ la alegerile parlamentare, până la închiderea secțiilor de votare. Într-un mesaj transmis în direct pe pagina sa de Facebook, șefa statului a subliniat importanța votului, mai ales în contextul unor incidente raportate: alerte false cu bombă la secții din afara țării, suspiciuni de fraudă electorală de tip „carusel”, transport ilegal al alegătorilor peste hotare și tentative ale rețelei Șor de a sabota procesul electoral.

„Votul vostru onest poate salva Moldova. Mergeți la vot în Franța, Spania, Irlanda, România – oriunde v-ați afla, acasă sau peste hotare”, a fost îndemnul președintei.

UPDATE 17:00 Prezența la vot a crescut la 42,15%

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 1.255.401 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 42,15%.

Participarea a fost ușor mai ridicată în rândul femeilor (46,26%) comparativ cu bărbații (43,85%).

Cele mai active categorii de vârstă rămân alegătorii din segmentul 36–45 de ani (23%), urmați de cei cu vârste între 46–55 de ani (17,8%) și 26–35 de ani (17%).

UPDATE 16:43 Fostul președinte al țării a votat

Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și fost președinte al țării, Vladimir Voronin, și-a exercitat dreptul la vot.

El a declarat că a votat „împotriva situației fără ieșire în care se află țara”, exprimându-și pesimismul față de procesul electoral. Voronin a adăugat că nu are așteptări pozitive de la aceste alegeri.

UPDATE 16:39 Președintele AUR din Republica Moldova a votat

Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat, după ce și-a exprimat votul, că a făcut acest gest cu gândul la viitorul copiilor și la demnitatea poporului. El a subliniat că a votat pentru o țară liberă, demnă și europeană, care să-și regăsească locul natural alături de România.

UPDATE 16:30 254 de incidente confirmate până la ora 14:30

Misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate din totalul de 344 de cazuri prelucrate la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova.

Din cele 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În 313 secții s-au semnalat situații de aglomerație între orele 9:30-12:30, inclusiv în 6 din cele 12 secții deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană și în 47 din 117 secții din străinătate.

Au fost raportate 85 de cazuri de încălcare a secretului votului, majoritatea constând în fotografierea buletinelor de vot.

În multe situații, alegătorii au șters fotografiile la cererea președinților secțiilor, iar în câteva cazuri a fost chemată poliția.

UPDATE 16:00 – 38,88% prezență la vot

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 114.7867 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 38,88%. Majoritatea votanților sunt femei (53,90%), iar bărbații au reprezentat 46,10% din totalul participanților.

Cele mai active grupe de vârstă sunt cele de 36–45 de ani (23%) și 26–35 de ani (17%), în timp ce alegătorii trecuți de 76 de ani au înregistrat o participare de doar 4,7%. Atât femeile, cât și bărbații au avut o prezență apropiată la vot, de circa 42%.

UPDATE 15:00 – Peste 1 milion de moldoveni s-au prezentat la vot – 35,09%

Până acum au votat 1.025.676 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 35,09%.

Femei: 53,59% (549.629)

Bărbați: 46,41% (476.047)

Cele mai active grupe de vârstă sunt 36–45 ani (23%) și 26–35 ani (17%), în timp ce alegătorii de peste 76 de ani au reprezentat doar 4,7%. Atât femeile, cât și bărbații au o participare apropiată, de circa 37% și respectiv 36%.

Diaspora

În afara țării au votat 145.387 de alegători.

Femei: 52,72% (76.644)

Bărbați: 47,28% (68.743)

Electoratul din diaspora este mai tânăr: aproape 29,4% au între 36–45 de ani, urmați de 26–35 de ani (23,4%) și 46–55 de ani (19,5%). Participarea celor de peste 76 de ani este de doar 0,5%.

Republica Moldova

În țară s-au prezentat la urne 882.190 de alegători, adică 31,79% din total.

Femei: 53,73% (474.028)

Bărbați: 46,27% (408.162)

Cei mai activi votanți sunt din categoria 36–45 de ani (22,6%), urmați de 26–35 de ani (16,7%) și 56–65 de ani (15,5%).

Municipiul Chișinău

În Capitală au votat până acum 242.914 alegători (prezență de 35,92%).

Femei: 55,26% (134.239)

Bărbați: 44,74% (108.675)

Grupa de vârstă 36–45 de ani domină participarea, cu 24,3%, urmată de 26–35 de ani (16,4%) și 56–65 de ani (14,8%). Participarea persoanelor de peste 76 de ani este de 5,2%.

UPDATE 14:58 – Alerte cu bombă în București și alte cinci orașe, în contextul alegerilor din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova anunță că alerte cu bombă au fost primite în București și alte cinci orașe din Europa și SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acțiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.

Pe lângă București, cazuri au fost raportate și în orașele Roma și Genova (Italia), Bruxelles (Belgia), Asheville (SUA) și Alicante (Spania).

Reprezentanții MAE precizează că instituțiile statului au fost pregătite pentru acest scenariu, fiind stabilite proceduri clare și existând o cooperare strânsă cu partenerii internaționali, astfel încât procesul electoral să nu fie afectat.

UPDATE 14:35 Promo-LEX raportează 247 de incidente confirmate

Misiunea Promo-LEX a prezentat noi date privind desfășurarea scrutinului parlamentar din 2025 din Republica Moldova. Până la ora 14:30, observatorii organizației au raportat 344 de situații, dintre care 247 au fost confirmate ca incidente electorale.

Printre cele mai frecvente probleme semnalate se numără:

⦁ încălcarea secretului votului – 85 de cazuri, un număr considerat fără precedent până acum;

⦁ prezența nejustificată a unor persoane în incinta secțiilor de votare – 15 cazuri;

⦁ filmarea procesului de vot de către concurenți – 10 cazuri;

⦁ afișe și panouri electorale în apropierea secțiilor – 5 cazuri.

Promo-LEX a subliniat că aceste date sunt actualizate constant pe parcursul zilei și că observatorii săi monitorizează atent procesul electoral pentru a documenta toate eventualele nereguli.

UPDATE 14:25 Peste 15.700 de cetățeni au votat în România la alegerile din Republica Moldova, până la ora 14:00

Până la ora raportării, 15.706 persoane și-au exprimat votul în secțiile din România, la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Dintre aceștia, 8.556 sunt femei (54,48%), iar 7.150 sunt bărbați (45,52%). Cei mai mulți sunt în categoria 26-35 de ani (27.4%).

UPDATE 14:00 – 30,88% Prezență la vot

Până la această oră, la alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au prezentat la urne 892.530 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de 30,88%. Majoritatea votanților sunt femei (53,32%), iar bărbații au reprezentat 46,68% din totalul participanților.

Cele mai active grupe de vârstă sunt cele de 36–45 de ani (23%) și 26–35 de ani (17%), în timp ce alegătorii trecuți de 76 de ani au înregistrat o participare de doar 4,7%. Atât femeile, cât și bărbații au avut o prezență apropiată la vot, de circa 32%.

În diaspora, au votat până acum 117.944 de persoane. Și aici femeile sunt majoritare (52,72%), în timp ce bărbații reprezintă 47,28%. Cei mai activi alegători peste hotare sunt din categoria de vârstă 36–45 de ani (29,3%), urmați de cei între 26–35 de ani (22,5%) și 46–55 de ani (20,1%). Participarea tinerilor de 18–25 de ani este de 10%, iar la polul opus, persoanele de peste 76 de ani au o prezență de doar 0,5%.

UPDATE 13:00 – Prezență la vot – 26,08%

Total alegători: 744.616

Prezența la vot raportată la fiecare categorie de vârstă (pe gen):

Bărbați: 26,63% (349.863)

Femei: 26,59% (394.753)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 16,14% (26.734)

26–35 ani: 16,11% (47.124)

36–45 ani: 19,40% (66.357)

46–55 ani: 25,62% (49.953)

56–65 ani: 32,14% (52.813)

66–75 ani: 41,77% (42.759)

76+ ani: 34,15% (13.125)

Dintre care, în diaspora: 87.698

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 53,16% (46.616)

Bărbați: 46,84% (41.082)

UPDATE 12:55 – Situația din România

Până la ora 12:00, aproximativ 500 de persoane au votat la Ambasada Republicii Moldova din București. Printre ele s-a numărat și Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, care deține cetățenie moldovenească din 2016, la fel ca fostul șef al statului. Maria Băsescu s-a prezentat singură la urne.

De asemenea, la aceeași secție de votare, s-a prezentat și europarlamentarul Eugen Tomac, care a subliniat că scrutinul de duminică are „o miză fără precedent”.

Până la ora 12:00, aproximativ 9.000 de persoane și-au exercitat dreptul de vot în România.

UPDATE 12:45 – Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore

Cea mai ridicată prezență la vot se înregistrează în circumscripția Rezina, unde peste 22% dintre alegători s-au prezentat la urne, în timp ce în Briceni se consemnează cea mai scăzută participare, de aproximativ 15%. În municipiul Chișinău, până la această oră, 20% dintre cetățeni au votat.

În diaspora, aproximativ 60.000 de alegători au participat deja la scrutin, cu cozi semnalate la secțiile din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges. Secțiile din Statele Unite și Canada urmează să fie deschise pe parcursul zilei. În cele 12 secții destinate alegătorilor din localitățile de pe malul stâng al Nistrului s-au prezentat până acum circa 5.000 de persoane.

Biroul politici de reintegrare anunță că situația din Zona de Securitate este calmă și stabilă, iar circulația persoanelor și a mijloacelor de transport se desfășoară în condiții normale.

Comisia Electorală Centrală a raportat până în prezent 31 de incidente legate de procesul electoral. Cele mai numeroase cazuri vizează fotografierea buletinului de vot (16 situații), iar altele se referă la agitație electorală interzisă, suspiciuni de corupere a alegătorilor, afișaj neautorizat și transport organizat de votanți.

UPDATE 12:35 – Premierul Recean anunță atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale

Premierul Moldovei, Dorin Recean, a anunțat că au existat atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, dar acestea au fost respinse.

Premierul Republicii Moldova Dorin Recean a declarat duminică faptul că infrastructura procesului electoral a fost vizată de mai multe tentative de atacuri cibernetice, îndreptate în special asupra site-ului Comisiei Electorale Centrale și a unor secții de vot din străinătate, dar au fost respinse.

UPDATE 12:00 – 20,55% Prezență la vot

Total alegători: 579.862 (prezență la vot: 20,55%)

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 52,38% (303.711)

Bărbați: 47,62% (276.151)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 11,35% (26.074)

26–35 ani: 11,29% (30.515)

36–45 ani: 14,72% (30.059)

46–55 ani: 19,98% (49.177)

56–65 ani: 32,14% (52.451)

66–75 ani: 39,37% (42.551)

76+ ani: 27,64% (13.121)

Dintre care, în diaspora:

Total alegători: 58.947

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 53,57% (31.580)

Bărbați: 46,43% (27.367)

Distribuția alegătorilor după grupe de vârstă:

18–25 ani: 9,4%

26–35 ani: 19,2%

36–45 ani: 28,3%

46–55 ani: 21,7%

56–65 ani: 15,2%

66–75 ani: 5,6%

76+ ani: 0,6%

Prezența la urne, în comparație cu alegerile prezidențiale de anul trecut

La alegerile prezidențiale de anul trecut, până la ora 12:00, s-au prezentat la urne 19,02% dintre alegători în turul 1 (535.570 persoane), respectiv 23,51% în turul 2 (662.107 alegători).

UPDATE 11:20 – Prim-ministrul Dorin Recean și-a exprimat votul

Dorin Recean împreună cu soția sa s-au prezentat la secția de vot pentru a participa la scrutinul parlamentar. După ce a pus buletinul în urna de vot, în afara secției, prim-ministrul a declarat: „Votul cinstit este puterea moldovenilor, astăzi trebuie să votăm masiv. Vot cu vot, om cu om, protejăm pacea și suveranitatea Republicii Moldova. Foarte important, turul doi nu va fi, de asta trebuie să ieșim la vot.”

„Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului să meargă în România, aceste incidente sunt documentate. (…) Poliția veghează desfășurarea procesului electoral”, a conchis Dorin Recean.

UPDATE 11:00 – Peste 400.000 de moldoveni s-au prezentat la vot

Total alegători: 401.037 (prezență la vot: 14,36%)

Distribuția alegătorilor după gen:

Femei: 51,17% (205.216)

Bărbați: 48,83% (195.821)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 7,29% (26.216)

26–35 ani: 7,00% (26.989)

36–45 ani: 11,48% (46.015)

46–55 ani: 14,10% (49.905)

56–65 ani: 23,31% (42.770)

66–75 ani: 28,10% (24.032)

76+ ani: 18,95% (11.319)

UPDATE 10:30 – Prezență la vot – 11,73%

Total alegători: 326.440 – prezență la vot: 11,73%

Prezența la vot raportată la fiecare categorie de vârstă (pe gen):

Bărbați: 12,41% (161.594)

Femei: 11,13% (164.846)

Participarea pe grupe de vârstă:

18–25 ani: 9,59% (31.346)

26–35 ani: 9,65% (55.648)

36–45 ani: 12,65% (75.265)

46–55 ani: 13,93% (58.660)

56–65 ani: 11,93% (54.595)

66–75 ani: 12,86% (40.877)

76+ ani: 11,94% (11.107)

UPDATE 10:20 – 40 de incidente confirmate la deschiderea secțiilor de vot

Promo-LEX a raportat mai multe incidente la deschiderea secțiilor de vot din Moldova, dar majoritatea activităților birourilor electorale au primit evaluări pozitive.

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a raportat că, până la ora 8:40, duminică dimineață, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate.

UPDATE 10:10 – Prezență la vot – peste 260.000 de cetățeni au votat

Total alegători: 264.032 – 8% – Prezență la vot

În primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024, la această oră prezența era de 7,32%.

UPDATE 10:00 – Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională

Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă. Mai multe ziare internaționale au acoperit subiectul alegerilor în această dimineață, când scrutinul a început.

UPDATE 09:50 – Președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la vot alături de soție

Igor Grosu a afirmat că alegerile parlamentare nu sunt simple și că Moldova are nevoie de o majoritate pro-europeană, făcând apel la cetățeni și observatori să meargă la vot și să rămână vigilenți.

„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldova europeană.”

„Noi ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există. Cale de mijloc nu există. Îndemn pentru toți să meargă la votare.”

„Rusia nu ne-a respectat niciodată și asta evident că a marcat relațiile noastre. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră. Să mergem la votare. Să nu permitem nimănui cât de mare și fioroși nu ar fi să decidă pentru noi”.

„O chemare pentru toți – observatori și cetățeni: vigilență, foarte atenți, amabili, politicoși, să nu permitem nimănui să distorsioneze procesul electoral. Informații despre incidente majore nu sunt”, a spus Igor Grosu.

Soția Președintelui Parlamentului, Inga Grosu, a declarat: „Am votat pentru Moldova europeană, pentru pace și bunăstare”.

UPDATE 09:35 – A votat Alexandr Stoianoglo, copreședintele Blocului ALTERNATIVA

Fostul Procuror General a fost însoțit la secția de votare de soția sa și cele două fiice.

„Am votat în primul rând pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, în care va domina supremația legii, în care vor fi respectate drepturile și interesele cetățenilor, iar oamenii nu vor fi împărțiți pe criterii politice, sociale, etnice etc. Am votat pentru o Moldovă în care copiii și nepoții mei se vor simți în siguranță și în pace”.

„Campania electorală a fost una complicată, cu regret. Nu a fost o campanie cu viziuni, strategii privind dezvoltare R. Moldova, ci una predominată de isterie politică, minciuni și falsuri. Dar, în același timp, sunt forțe politice în RM care promovează lucruri ce corespund nevoilor oamenilor simpli”, a mai adăugat Stoianoglo.

UPDATE 09:25 – Prezență la vot – 4,78%

Total alegători: 131.767

Distribuția alegătorilor după grupe de vârstă:

18–25 ani: 9,7%

26–35 ani: 17,0%

36–45 ani: 23,0%

46–55 ani: 17,8%

56–65 ani: 15,4%

66–75 ani: 12,4%

76+ ani: 4,8%

Prezența la vot după gen:

Bărbați: 5,09% (65.956)

Femei: 4,52% (65.811)

UPDATE 09:15 – Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot

Maia Sandu a îndemnat cetățenii să meargă la vot spunând că „țara noastră este în primejdie și trebuie salvată.”

„Eu am votat pentru un Parlament care respectă Moldova și cetățenii săi și un Parlament cu care o să construim o Moldovă Europeană. Casa noastră scumpă este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Haideți să nu le permitem hoților să ne vândă viitorul. Moldova este o țară mică, dar voinică. Democrația Republicii Moldova este în mâinile moldovenilor.”

UPDATE 08:50 – Prezența la vot – peste 10009.000 de cetățeni

Peste 100 de mii de cetățeni au votat la secțiile de votare din țară și diaspora, ceea ce constituie 3,64 % din numărul total de cetățeni cu dreptul la vot.

UPDATE 08:40

Primarul Chișinăului și lider al blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot, prezentându-se la secție împreună cu soția sa.

Politicianul a declarat că a votat împotriva fricii, dezinformării, împotriva dezbinării, împărțirii oamenilor în pe criterii etnice, de limbă vorbită.

”Am votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, am votat pentru țara noastră, viitorul copiilor noștri. Am votat pentru profesionalism, pentru oameni care să fie responsabili la conducerea țării. Agenda de bază să nu fie geopolitică. Am votat pentru pace, pentru liniște”, a mai spus Ceban.

UPDATE 08:30 – Prezența la vot – peste 75.000 de cetățeni

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 8:20, peste 75.000 de cetățeni, aproximativ 2,74%, și-au exercitat dreptul la vot, cu o distribuție aproape egală între sexe.

UPDATE 08:05 – Conform reprezentanților CEC, votul se desfășoară fără incidente

„(…) De la ora 07:00, toate secțiile de votare și-au deschis ușile pentru alegători (…). Am întreprins toate acțiunile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții sigure și de confidențialitate.

Atenționăm opinia publică că încălcarea secretului de vot este o infracțiune. Este interzisă fotografierea buletinului, distribuirea lui pe rețelele de socializare, scoaterea sau deteriorarea acestuia, precum și sustragerea ștampilei, desfășurarea agitației electorale în ziua votului (…).

După prima oră de votare, procesul decurge fără incidente. Facem apel către toți cetățenii și către toți concurenții electorali să respecte regulile electorale și să contribuie la un climat de ordine și calm în această zi decisivă (…). Încurajăm cetățenii să meargă la urne și să se informeze corect”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing de presă.

UPDATE 07:15 – Primul votant la scrutinul parlamentar, o studentă din Japonia

Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, şi-a exercitat dreptul de vot la ora 7:00, ora locală. Tânăra a declarat că şi-a dorit să transmită un mesaj de responsabilitate civică şi încredere în viitorul european al Republicii Moldova.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu.

UPDATE 07:00 – S-au deschis secțiile de votare pentru alegerile parlamentare

Moldovenii sunt chemați la urne pentru a alege viitorul Parlament, care va fi alcătuit din 101 deputați, având de ales dintre 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), 3.298.443 de cetățeni moldoveni sunt așteptați să voteze atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, cu programul ajustat în funcție de fusul orar al fiecărei țări unde Chișinăul a deschis secții.

Cetățenii moldoveni pot vota în cadrul a 2 274 de secții de votare: 1 973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului, și 301 în afara țării. Fiecare alegător își poate verifica online secția la care este arondat aici.

Momentan, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia, Letonia și Lituania, informează MAE al Republicii Moldova.

2.055 de plicuri recepționate prin votul prin corespondență

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat că cele patru birouri electorale responsabile de votul prin corespondență au recepționat 2.055 de plicuri pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Cele mai multe plicuri au sosit din Washington (1.162), urmat de Ottawa (555), Stockholm (286) și Tokyo (52). Termenul de recepționare a expirat pe 26 septembrie, ora 18:00, în țările gazdă.

Plicurile sunt păstrate în urne sigilate și vor fi deschise doar după închiderea secțiilor de votare. Alegătorii care nu au expediat plicul la timp pot vota în ziua scrutinului la orice secție din străinătate.

Votul prin corespondență este disponibil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Cele mai importante alegeri din istoria recentă

Ultimele sondaje arată o competiție strânsă între Blocul de opoziție „Patriotic” și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și incertitudini majore legate de pragul electoral pentru unele formațiuni.

Alegerile sunt percepute ca un moment decisiv pentru viitorul european al Moldovei și ca test pentru orientarea pro-UE versus influența rusă.

Pentru alegerile parlamentare din acest an, Republica Moldova a deschis 301 secții de votare în diaspora, iar 23 dintre acestea sunt în România, în 14 orașe.

Față de alegerile prezidențiale din 2024, numărul secțiilor de votare deschise în România a crescut cu șapte: două secții suplimentare la București, câte una la Iași, Brașov și Timișoara, iar în Baia Mare și Târgu Mureș au fost organizate pentru prima dată secții de votare.

Unde se poate vota în România

Mai jos poate fi consultată lista secțiilor de votare deschise în orașele din România pentru alegerile din Republica Moldova:

București (5 secții)

(38/230) Aleea Alexandru nr. 40, Sector 1 – Ambasada Republicii Moldova în România

(38/231) Strada Ermil Pangrati nr. 12, Sector 1 – Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România

(38/232) Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3 – Autoritatea Electorală Permanentă

(38/233) Strada Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3 – Autoritatea Electorală Permanentă

(38/234) Șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3, Sector 1 – Muzeul Național al Țăranului Român

Iași (3 secții)

(38/235) Strada Vasile Conta nr. 30 – Casa de Cultură a Studenților

(38/236) Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73

(38/237) Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64 – Școala Primară “Gheorghe Asachi”

Bacău (1 secție)

(38/238) Calea Mărășești nr. 157 – Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Campusul Mărășești

Baia Mare (1 secție)

(38/239) Bulevardul Unirii nr. 16 – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Brașov (2 secții)

(38/240) Strada Memorandului nr. 39 – Casa de Cultură a Studenților Brașov

(38/241) Bulevardul Eroilor nr. 7 – Colegiul Național “Unirea” Brașov

Cluj-Napoca (2 secții)

(38/242, 38/243) Piața Lucian Blaga nr. 1–3 – Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”

Constanța (1 secție)

(38/244) Bulevardul Mamaia nr. 124 – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Craiova (1 secție)

(38/245) Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13 – Universitatea din Craiova

Galați (1 secție)

(38/246) Strada Domnească nr. 47 – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Oradea (1 secție)

(38/247) Calea Armatei Române nr. 1F – Colegiul Economic “Partenie Cosma”

Sibiu (1 secție)

(38/248) Strada Zaharia Boiu nr. 1 – Școala Gimnazială “Regina Maria”

Suceava (1 secție)

(38/249) Strada Universității nr. 13 – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava

Timișoara (2 secții)

(38/250) Strada Cluj nr. 12 – Liceul de Artă “Ion Vidu”

(38/251) Aleea Studenților nr. 2 – Cantina studențească Politehnica

Târgu Mureș (1 secție)

(38/252) Strada Köteles Sámuel nr. 6 – Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Cu ce documente se poate vota

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cetățenii moldoveni aflați peste hotare pot vota la orice secție de votare, indiferent de statutul lor pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre următoarele acte:

a) cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

b) cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu;

c) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat).

Ultimele sondaje arată o competiție strânsă între Blocul de opoziție „Patriotic" și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și incertitudini majore legate de pragul electoral pentru unele formațiuni. În acest tablou intern, absentă din cercetările sociologice, poate deveni factorul care va decide rezultatul final.

Peste 3.000 de observatori naționali și internaționali vor supraveghea alegerile

3.423 de observatori au fost acreditați să monitorizeze alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, informează Comisia Electorală Centrală, citată de zdg.md.

Dintre aceștia, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară.

Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Peste 20 de misiuni diplomatice acreditate

CEC a acreditat 912 observatori internaționali, care reprezintă următoarele instituții: