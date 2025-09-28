Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Secțiile de votare din Japonia și China s-au închis. Peste 170.000 de moldoveni au votat în diaspora până la ora 16:00

Cetateni moldoveni voteaza la sectia de votare organizata la Casa Culturala a Studentilor din Iasi, cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, duminica, 28 septembrie 2025. DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO

„Conform situației până la ora 16:00, în străinătate, la acest moment a fost închisă secția de votare în Japonia, Tokyo, iar cu puțin timp în urmă și-a încheiat activitatea și secția de votare din China. Celelalte secții își continuă activitatea”, a transmis Ministerul de Externe.

În același timp, autoritățile au confirmat că toate secțiile de votare deschise pe coasta estică a Americii de Nord au fost deschise fără impedimente, iar procesul electoral decurge în condiții normale.

„Salutăm mobilizarea fără precedent a moldovenilor în străinătate, mai ales că unii depun eforturi impresionante ca să-și exercite dreptul la vot”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, până la ora 16:00, peste 170.000 de cetățeni moldoveni din afara țării au participat la vot.

Pentru alegerile parlamentare din 2025, autoritățile de la Chișinău au organizat 301 secții de votare peste hotare, dintre care patru sunt dedicate votului prin corespondență.