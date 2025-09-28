Prima pagină » Politic » Alegeri în Republica Moldova. Nicușor Dan: Toți basarabenii din România trebuie să meargă la vot. Este foarte important

Președintele României, Nicușor Dan, îi cheamă pe basarabenii din România la vot, spunând că ziua de astăzi este decisivă pentru viitorul Republicii Moldova. El nu și-a exprimat vreo poziție politică.
Nițu Maria
28 sept. 2025, 12:20, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit duminică despre alegerile parlamentare de peste Prut, încurajând basarabenii să participe la alegerile de astăzi.