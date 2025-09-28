Alegeri în Republica Moldova. Nicușor Dan: Toți basarabenii din România trebuie să meargă la vot. Este foarte important

El a spus că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unui eveniment la care a fost prezent împreună cu fiica sa.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să iasă la vot”, a mai declarat el.

Fără a menționa un partid anume, președintele României a sugerat că viitorul european al Moldovei depinde foarte mult de votul de astăzi. A relatat că este exponențial ca moldovenii să își exercite dreptul.