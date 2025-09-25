Alegeri istorice: generația care poate trimite Moldova cu acte în regulă în Uniunea Europeană

Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Sunt organizate 301 secții de votare în diaspora, dintre care 23 în România.

Au fost înregistrați 23 de concurenți electorali: 15 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți.

Alegerile sunt percepute ca un moment decisiv pentru viitorul european al Moldovei și ca test pentru orientarea pro-UE versus influența rusă.

Într-o legislatură ce se va întinde până în 2029, dacă va exista o decizie pro-europeană susținută de un președintele pro-UE, Maia Sandu, și un guvern dedicat, ratificarea finală și aderarea oficială ar putea deveni realitate.

Totuși, dacă Parlamentul ales va fi ostil sau ezitant, întregul proces ar putea fi blocat, transformând potențialul progres într-un blocaj politică durabil.

Referendumul din 2024

Referendumul constituțional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc pe 20 octombrie 2024. Rezultatele finale au arătat o victorie la limită pentru tabăra pro-europeană: 50,46% dintre alegători au votat „DA”, în timp ce 49,54% au optat pentru „NU”.

Prezența la vot a fost suficientă pentru validarea scrutinului.

Observatorii internaționali, inclusiv OSCE/ODIHR, au apreciat că procesul electoral a fost bine administrat și că cetățenii și-au putut exprima liber opțiunea, deși au existat avertismente privind tentative de interferență externă și campanii de dezinformare.

Prin acest referendum, Republica Moldova și-a înscris în Constituție obiectivul strategic de aderare la Uniunea Europeană, transformând orientarea pro-UE într-o obligație legală pentru toate guvernele viitoare.

Sprijin european și pași concreți spre aderare

Pe 10 septembrie 2025, Parlamentul European a adoptat la Strasbourg o rezoluție de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

Documentul reafirmă sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei.

Rezoluția condamnă tentativele Rusiei de destabilizare prin atacuri hibride, finanțări ilegale și dezinformare.

Parlamentul European cere sprijin suplimentar politic, financiar și tehnic din partea UE pentru consolidarea democrației și a presei independente.

Republica Moldova a finalizat screening-ul bilateral și se pregătește să deschidă negocierile de aderare la UE, scrie Radio Europa Liberă Moldova.

În doar un an, experții au evaluat angajamentul și progresele Republicii Moldova pe drumul european.

Procesul a presupus analiza a peste 100.000 de pagini de legislație și elaborarea unor planuri de armonizare. Primul cluster de negocieri va viza statul de drept, buna guvernare și drepturile fundamentale.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, cere continuarea reformelor și consolidarea instituțiilor democratice.

Viceprim-ministra moldoveană pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, avertizează că fără perseverență pe drumul european, toate progresele riscă să fie pierdute.

Moldova a devenit țară candidată la UE în 2022, la scurt timp după depunerea cererii. În iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare, dar deschiderea capitolelor este blocată de opoziția Ungariei.

Ratificarea e cheia care deschide oficial ușa Uniunii Europene. Pentru Moldova, ratificarea va fi pasul decisiv, așa cum a fost pentru România în 2005, înainte de aderarea din 2007.

Exact ca în cazul României, Parlamentul European și parlamentele naționale ale statelor membre vor avea ultimul cuvânt în ratificare.