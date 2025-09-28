Alegerile din Moldova, urmărite atent de presa internațională. Miza viitorului țării între pro-europeni și pro-ruși

Cetateni moldoveni voteaza la sectia de votare organizata la Casa Culturala a Studentilor din Iasi, cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, duminica, 28 septembrie 2025. DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO

Astăzi, cetățenii Moldovei își aleg noul Parlament, într-un scrutin electoral considerat de mulți drept o adevărată „luptă” pentru viitorul țării.

Competiția de astăzi pentru Parlament se desfășoară între tabăra pro-europeană condusă de Maia Sandu și o grupare pro-rusă sprijinită direct de Kremlin. Cel puțin, aceasta este perspectiva relatată de presa internațională din Europa și Statele Unite.

Ziarul The Washington Post descrie o cursă strânsă între partidele pro-europene și cele susținute de Moscova.

„Cursa tensionată îi opune pe guvernanții pro-occidentali din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – care dețin o majoritate parlamentară solidă din 2021, dar riscă să o piardă – mai multor rivali favorabili Rusiei, însă fără parteneri pro-europeni viabili, lăsând incertitudini cu privire la posibilele rezultate și la direcția geopolitică pe care o va urma țara”, notează The Washington Post.

În Germania, DW scrie despre posibilele încercări de influență ale Rusiei în alegeri, avertizate de președinta Maia Sandu cu o zi înainte de vot.

„Înaintea votului de duminică, președinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferențe din partea Rusiei. Într-un interviu difuzat sâmbătă, Sandu a declarat pentru postul public german ZDF că «integritatea și independența» teritorială a țării sunt în joc. Potrivit lui Sandu, Moscova exercită o presiune enormă pentru a influența votul, cheltuind «sute de milioane de euro» pentru a finanța partide politice, a mitui alegătorii și a instrui tineri pentru activități de destabilizare.”, notează DW

Ziarul The Guardian a scris despre dificultățile principale cu care se confruntă PAS, partidul aflat în fruntea clasamentului pentru alegerile de astăzi.

Sondajele indică faptul că partidul ar rămâne cel mai mare, dar ar putea să-și piardă majoritatea, în timp ce blocul „Patriotic” se situează aproape de locul doi. În acest context, partidele mici ar putea deveni decisive.

Blocul „Patriotic” include cele mai importante formațiuni pro-ruse, inclusiv socialiștii condusi de fostul președinte Igor Dodon și oamenii lui Vladimir Voronin, care au condus țara până în 2008.

The Guardian menționează și un alt competitor pentru partidul PAS, mai exact, Blocul Alternativa, condus de Ion Ceban, primarul Chișinăului, și Alexandru Stoianoglo, fost contracandidat prezidențial.

Deși se declară pro-european, criticii spun că Blocul Alternativa are interese ascunse în sprijinirea Kremlinului și susțin influența rusească în alegerile din Republica Moldova.

Corriere della Sera a analizat și factorii socio-economici care cresc atitudinile pro-ruse, în Republica Moldova care își dorește aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.

„În afara capitalei, Chișinău, ai impresia că pășești în Uniunea Sovietică. Tentativele de fraudare a urnelor sunt reale, așa cum au demonstrat dezvăluirile Reuters despre preoți ortodocși recrutați de Moscova în scopuri propagandistice. Președinta Maia Sandu și-a asumat un risc uriaș în octombrie trecut cu un referendum inutil privind aderarea la UE. Tabăra pro-europeană a fost salvată de diaspora. Orice s-ar întâmpla astăzi, în lipsa unei intervenții economice masive, într-o țară în care singurul lucru care unește cele două tabere este sărăcia extremă a populației, tentația întoarcerii în trecut va rămâne mereu prezentă. În pofida proclamațiilor Uniunii Europene”, a scris Corriere della Sera.