Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, exclus din alegerile parlamentare de duminică

Partidul „Inima Moldovei”, membru al blocului „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost exclus din alegerile parlamentare programate duminică, pe 28 septembrie.

Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC), la o zi după ce instanța de apel a restricționat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, scrie Ziarul de Gardă.

Șase membri ai Comisiei Electorale Centrale au votat pentru proiect, iar trei s-au opus acestei decizii.

„Se constată imposibilitatea participării partidului «Inima Moldovei» la alegeri (…). Se obligă blocul «Patriotic» să ajusteze lista și să înlăture neconformitățile constatate în termen de 24 de ore (…)”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Tamara Chișca-Doneva, fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție și reprezentantă a partidului „Inima Moldovei” la CEC, a cerut amânarea examinării subiectului.

Ea a menționat că au fost depuse mai multe demersuri, inclusiv o sesizare la Curtea Constituțională. Propunerea a primit susținere doar din partea a trei membri ai Comisiei.

Pe 25 septembrie 2025, Curtea de Apel Centru a decis restricționarea activității partidului „Inima Moldovei” pentru 12 luni. Decizia este executorie și poate fi contestată în 15 zile.

În urmă cu câteva zile, pe 19 septembrie 2025, mai exact, Ministerul Justiției a depus la Curtea de Apel Centru o cerere împotriva partidului „Inima Moldovei”, prin care solicita limitarea activității pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri asiguratorii pe perioada examinării cauzei.

CEC a avertizat Ministerul Justiției asupra unor factori care ar „ridica suspiciuni rezonabile” în privința corectitudinii finanțării partidului.

Decizia CEC urmează unei contestații depuse de Partidul Național Moldovenesc și unei sesizări a Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).