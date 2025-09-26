Analiză The Guardian. Alegerile parlamentare din Moldova, o miză majoră pentru viitorul țării

Republica Moldova organizează în această duminică alegeri parlamentare, considerate decisive de președinta Maia Sandu, care le-a numit „cele mai importante din istoria acestei mici țări”.

Rezultatul acestor alegeri va arăta dacă țara își continuă drumul către integrarea în Uniunea Europeană sau dacă se va reorienta spre Rusia, arată o analiză The Guardian.

De ce sunt atât de importante

Republica Moldova are o populație de 2,4 milioane de locuitori. Țara se află între România și Ucraina și poate fi considerată epicentrul Europei în acest moment, prin importanța deosebită pe care o are.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că Republica Moldova are nevoie de mult ajutor extern pentru a evita să ajungă sub controlul Rusiei.

„Europa nu își poate permite să piardă și Moldova”, a spus președintele ucrainean în discursul său susținut la ONU.

Poziția geografică și relația directă cu NATO prin granița cu România fac din Moldova un actor diplomatic mai relevant decât ar putea părea din dimensiunea mică a țării.

În 2021, cetățenii au ales partidul pro-occidental PAS, condus de Maia Sandu. După atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană.

Țara a primit rapid, după această mișcare, statutul de candidat. Ea își propune să adere până în 2030.

Maia Sandu a câștigat un nou mandat prezidențial anul trecut, în 2024, însă referendumul privind aderarea la Uniune a trecut la limită.

Rezultatul de la referendum a pus în balanță dorința reală a populației privind traiectoria politică

De asemenea, au existat acuzații de influență rusă, inclusiv o schemă în care 15 milioane de dolari ar fi ajuns la aproximativ 130.000 de alegători, echivalentul a 10% din electorat.

Sondajele sugerează acum că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară, fiind provocat de partide pro-ruse sau de formațiuni care se declară pro-europene doar formal. Fără majoritate, reformele cerute pentru integrarea în Uniunea Europeană ar putea întârzia.

Maia Sandu a avertizat că un guvern pro-Moscova ar fi „rampa de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”.

„Nu poate exista o UE sigură, nici o Polonie, Franță și Germania sigure fără o Moldovă independentă”, a transmis premierul Poloniei, Donald Tusk, când era în vizită la Chișinău.

Principalii actori politici

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost fondat în 2016 de Maia Sandu, absolventă Harvard și fostă angajată a Băncii Mondiale. Președinta Republicii Moldov îl are alături, în această cursă politică, pe premierul Dorin Recean, care este economist.

Principalii contra-candidați în cursa parlamentară sunt grupările din Blocul Patriotic, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon.

Aceștia promovează intens, în discursul lor, apropierea Republicii Moldova de Rusia.

Blocul Alternativa, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, și de Alexandru Stoianoglo, critică guvernul pentru lipsa de progrese în domeniul infrastructurii și al nivelului de trai.

Deși se prezintă drept pro-european, unii experți cred că are rolul de a slăbi PAS și de a păstra influența rusă.

În competiție se află și Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cunoscut pentru mesajele sale populiste. Cu toate acestea, oamenii lui Ilan Shor, condamnat pentru fraudă și aflat în exil, nu apar pe buletinul de vot.

Cum se votează

Cetățenii moldoveni leg 101 deputați prin vot proporțional. Diaspora, estimată la un milion de moldoveni, poate decide rezultatul, mai ales că în trecut sprijinul său a fost foarte important pentru PAS și pentru referendumul pro-Uniune.

Un alt factor important îl reprezintă cei peste 277.000 de alegători din Transnistria, regiune controlată de separatiști pro-ruși.

De obicei, participarea lor la vot a fost redusă, dar există suspiciuni că Rusia a intensificat campaniile de dezinformare acolo.

Ce scenarii sunt posibile

Sondajele recente arată un mic avantaj pentru partidul PAS, condus de Maia Sandu, însă fără garanția unei majorități în cadrul acestor alegeri de pe 28 septembrie.

Posibilele variante includ o victorie a PAS, un parlament fragmentat care ar duce la negocieri, sau chiar un succes al forțelor pro-ruse cu sprijinul partidelor de centru.

În cea mai întunecată situație, cursul european al Moldovei ar fi pus în pericol.

Incertitudinea cea mai mare este alimentată de temerile privind amestecul Rusiei. Autoritățile au arestat recent 74 de persoane, suspectate de implicare într-un plan de destabilizare finanțat de Moscova.

Premierul Recean a declarat că Rusia a investit „sute de milioane de euro” pentru a „asedia țara noastră”. Kremlinul a negat, totuși, acuzațiile de intervenție asupra procesului electoral din Moldova.

Un raport al Digital Forensic Research Lab avertizează că Moldova se confruntă cu „amenințări hibride persistente conduse de Rusia, inclusiv război informațional, finanțare ilicită, atacuri cibernetice și mobilizarea proxy”.