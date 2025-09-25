Sondaj electoral Moldova / Partidul PAS al Maiei Sandu este în preferințele electoratului, dar numărul mare de indeciși produce îngrijorare

Două partide și un bloc electoral au șanse reale să intre în legislativul Republicii Moldova, potrivit ultimului și celui mai important sondaj al Barometrului Opiniei Publice (BOP), publicat joi, potrivit zdg.md.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi votat de 28,6% dintre moldoveni, dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, urmat de Blocul Electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (pro-rus), cu 13,9% și de Partidul Nostru (formațiune construită în jurul lui Renato Usatîi, cu o doctrină ambiguă, nici pro-europeană, nici pro-rusă, ci „pro-Moldova”, după cum se exprimă, dar în realitate cu propensiune dubioasă spre Moscova și lumea interlopă), cu 5,1%.

4,2% dintre respondenți ar vota pentru blocul „Alternativa” și 1,8% – pentru Partidul „Democrația Acasă”.

Maia Sandu – lider la încredere

În privința încrederii acordate personalităților politice, a fost adresată o întrebare deschisă, la care 22,3% dintre cei chestionați au răspuns „Maia Sandu”, 3,2% – „Igor Dodon”, 2,1% – „Renato Usatîi”, 1,8% – „Vladimir Voronin”, 1,3% – „Ion Ceban”.

80,3% dintre cei chestionați au răspuns că s-ar prezenta la urne dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, iar 6,4% au răspuns că „sunt siguri” că nu s-ar prezenta.

Pragul electoral pentru a accede în Parlament este de minimum 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

Ce (nu) este blocul „Alternativa”

Sondajul lasă în afara Parlamentului blocul „Alternativa”, care, potrivit chestionării sociologice, a obținut 4,2% dintre sufragii, ceea ce nu-l face eligibil pentru legislativul moldovean, pragul minim fiind de 7%.

De altfel, falsa entitate politică pro-europeană „Alternativa”, care folosește termenul ca pe un brand electoral atractiv și care nu promovează politici concrete pentru reformă și Justiție sau anticorupție, are o alcătuire a cărei apropiere de nume ca Plahotniuc sau Șor o compromit.

Cei mai mulți votanți ai „Alternativei” sunt dezamăgiții de PAS.

Indecișii – cea mai mare îngrijorare pentru analiștii politici

Numărul mare de indeciși, evidențiat de sondaj, este componenta care produce cea mai mare îngrijorare analiștilor politici, care se tem de răsturnări de situație surprinzătoare.

Teama cea mai mare este schema de cumpărare a voturilor, după exemplul Grupării Șor, care a încercat să deturneze, la prezidențialele de anul trecut, 130.000 de voturi – cetățeni cu drept de vot care primesc în ultimul moment numele candidatului pe care li se cere să-l voteze contra unei sume de bani.

130.000 înseamnă 10% din sufragiile totale, cât are nevoie ca să intre în Parlament.

Există un pericol real ca forțele pro-ruse să preia controlul în Parlament, de aceea indecișii sunt cei pe care se bat acum entitățile politice candidate.

Sondajul a fost efectuat în perioada 12 – 22 septembrie, pe un eșantion de 1117 persoane, din 13 regiuni geografice, cu o eroare de ±2,9%.