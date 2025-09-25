Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: Lista secțiilor de votare deschise în România și documente necesare pentru a vota

Pentru alegerile parlamentare din acest an, Republica Moldova a deschis 301 secții de votare în diaspora, iar 23 dintre acestea sunt în România, în 14 orașe.

Față de alegerile prezidențiale din 2024, numărul secțiilor de votare deschise în România a crescut cu șapte: două secții suplimentare la București, câte una la Iași, Brașov și Timișoara, iar în Baia Mare și Târgu Mureș au fost organizate pentru prima dată secții de votare.

Lista secțiilor de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

Mai jos poate fi consultată lista secțiilor de votare deschise în orașele din România pentru alegerile din Republica Moldova:

București (5 secții)

(38/230) Aleea Alexandru nr. 40, Sector 1 – Ambasada Republicii Moldova în România

(38/231) Strada Ermil Pangrati nr. 12, Sector 1 – Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România

(38/232) Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3 – Autoritatea Electorală Permanentă

(38/233) Strada Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3 – Autoritatea Electorală Permanentă

(38/234) Șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3, Sector 1 – Muzeul Național al Țăranului Român

Iași (3 secții)

(38/235) Strada Vasile Conta nr. 30 – Casa de Cultură a Studenților

(38/236) Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 73

(38/237) Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64 – Școala Primară “Gheorghe Asachi”

Bacău (1 secție)

(38/238) Calea Mărășești nr. 157 – Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Campusul Mărășești

Baia Mare (1 secție)

(38/239) Bulevardul Unirii nr. 16 – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Brașov (2 secții)

(38/240) Strada Memorandului nr. 39 – Casa de Cultură a Studenților Brașov

(38/241) Bulevardul Eroilor nr. 7 – Colegiul Național “Unirea” Brașov

Cluj-Napoca (2 secții)

(38/242, 38/243) Piața Lucian Blaga nr. 1–3 – Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș”

Constanța (1 secție)

(38/244) Bulevardul Mamaia nr. 124 – Universitatea “Ovidius” din Constanța

Craiova (1 secție)

(38/245) Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13 – Universitatea din Craiova

Galați (1 secție)

(38/246) Strada Domnească nr. 47 – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Oradea (1 secție)

(38/247) Calea Armatei Române nr. 1F – Colegiul Economic “Partenie Cosma”

Sibiu (1 secție)

(38/248) Strada Zaharia Boiu nr. 1 – Școala Gimnazială “Regina Maria”

Suceava (1 secție)

(38/249) Strada Universității nr. 13 – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava

Timișoara (2 secții)

(38/250) Strada Cluj nr. 12 – Liceul de Artă “Ion Vidu”

(38/251) Aleea Studenților nr. 2 – Cantina studențească Politehnica

Târgu Mureș (1 secție)

(38/252) Strada Köteles Sámuel nr. 6 – Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025: Cu ce documente se poate vota

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cetățenii moldoveni aflați peste hotare pot vota la orice secție de votare, indiferent de statutul lor pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre următoarele acte:

a) cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

b) cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu;

c) pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat).