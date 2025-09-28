Alegerile din Moldova: 254 de incidente confirmate până la ora 14:30

Misiunea de observare Promo-LEX a înregistrat 254 de incidente confirmate din totalul de 344 de cazuri prelucrate la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova.

Din cele 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu dispun de instrumente pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În 313 secții s-au semnalat situații de aglomerație între orele 9:30-12:30, inclusiv în 6 din cele 12 secții deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană și în 47 din 117 secții din străinătate.

Au fost raportate 85 de cazuri de încălcare a secretului votului, majoritatea constând în fotografierea buletinelor de vot.

În multe situații, alegătorii au șters fotografiile la cererea președinților secțiilor, iar în câteva cazuri a fost chemată poliția.

Cabine de vot a căror amplasare permitea vizualizarea opțiunii votantului

De asemenea, s-au constatat deficiențe în amplasarea cabinelor de vot care permiteau vizualizarea opțiunii alegătorului.

Observatorii au identificat 30 de cazuri de votare nejustificată în grup, când două sau mai multe persoane se aflau în aceeași cabină de vot.

Au fost semnalate și 22 de cazuri cu prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secțiilor sau în raza de 100 de metri.

S-au înregistrat 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor și 3 situații de presupuse recompense materiale pentru vot. La secțiile din regiunea transnistreană, observatorii au remarcat sosirea organizată a alegătorilor cu autoturisme și microbuze.

Au fost raportate probleme cu sistemul SIAS Alegeri în 6 secții și deficiențe în listele electorale în 26 de cazuri, când alegătorii nu se regăseau în liste deși aveau domiciliul în zona respectivă.