Drone observate deasupra unor baze militare din Danemarca pentru a doua noapte consecutiv

„Au fost mobilizate mai multe mijloace de apărare”, a indicat un comunicat, citat de AFP, fără a oferi mai multe detalii despre incidente sau despre reacția militară. Mass-media daneză precizează că niciun aeroport nu a fost închis în noaptea de sâmbătă spre duminică.

De la 22 septembrie, prezența misterioasă a dronelor în Danemarca și Norvegia a dus deja la închiderea mai multor aeroporturi, iar Copenhaga a sugerat o posibilă implicare a Rusiei. Vineri, drone neidentificate au fost observate deasupra bazei militare Karup, cea mai mare din țară, care găzduiește elicopterele forțelor armate, supravegherea spațiului aerian și școala de pilotaj.

Ca răspuns la aceste incursiuni, NATO și-a întărit supravegherea în Marea Baltică, desfășurând platforme de informații și supraveghere, precum și o fregată de apărare aeriană la vest de Rusia. Totodată, Copenhaga va găzdui miercuri și joi un summit al Uniunii Europene cu participarea șefilor de guvern.