NATO îşi consolidează prezenţa în Marea Baltică după incidentele cu drone din Danemarca

Forţele armate daneze au comunicat că drone neidentificate au fost observate în apropierea unor obiective militare în noaptea precedentă, după mai multe incidente care au vizat spaţiul aerian deasupra aeroporturilor şi infrastructurii critice din această săptămână. Aeroportul Copenhaga, cel mai important din regiune, a fost închis temporar pentru câteva ore luni seara, iar alte cinci aeroporturi mai mici — civile şi militare — au fost şi ele suspendate pentru scurt timp.

Într-un comunicat transmis Reuters, Alianţa a precizat că va desfăşura „o supraveghere şi mai intensă” în regiune, cu noi active multi-domeniu, inclusiv platforme de intelligence, supraveghere şi recunoaştere şi „cel puţin o fregată de apărare aeriană”. NATO nu a oferit detalii despre statele care vor contribui.

Noile active vor întări misiunea „Baltic Sentry”, lansată în ianuarie ca răspuns la o serie de incidente în care au fost avariate cabluri electrice, legături de telecomunicaţii şi conducte de gaze pe fundul Mării Baltice. Până acum, ţările aliate au dislocat fregate, avioane de patrulare şi drone navale pentru protecţia infrastructurii critice.

Alianţa a anunţat totodată şi misiunea „Eastern Sentry”, declanşată luna aceasta pentru consolidarea apărării flancului estic, după incursiuni cu drone în spaţiul aerian polonez şi alte incidente în regiune.

Săptămâna trecută, NATO a avertizat că va folosi „toate instrumentele militare şi nemilitare necesare” pentru a se apăra, după ce Estonia a semnalat intrarea în spaţiul său aerian a trei avioane MiG-31 ruseşti, incidente pe care Moscova le neagă.

Germania a catalogat ameninţarea reprezentată de drone drept „ridicată”: ministrul de Interne Alexander Dobrindt a declarat sâmbătă că ţara va lua măsuri pentru a se apăra. Pe de altă parte, ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, a avertizat la Adunarea Generală a ONU că „orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu un răspuns decisiv”.