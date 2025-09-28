Alegeri Republica Moldova. 40 de incidente confirmate la deschiderea secțiilor de vot

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a raportat că, până la ora 8:40, duminică dimineață, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate.

Potrivit unui comunicat, la deschiderea secțiilor, au fost semnalate mai multe incidente: 93 din 627 de secții monitorizate au fost deschise mai devreme sau după ora 7:00; în 6 secții, cel puțin un operator era absent; în 14 secții, camerele video nu au filmat procedurile de deschidere; 58 de secții nu au respectat solemnitatea deschiderii (intonarea imnului și afișarea drapelului); 8 secții nu au sigilat corespunzător urnele de vot.

Alte incidente semnalate includ: prezența materialelor de publicitate la mai puțin de 100 m de secție (3 cazuri); prezența persoanelor neautorizate în incinta sau raza secțiilor (10 cazuri); încălcarea secretului votului (8 cazuri), inclusiv fotografierea buletinelor de vot sau amplasarea necorespunzătoare a cabinelor; filmarea procesului de vot de către un reprezentant al concurenților (1 caz); agitație electorală sau PR negru în perimetrul secției (1 caz); votare nejustificată în grup (1 caz); acces restricționat pentru observatori (4 cazuri); păstrarea necorespunzătoare a buletinelor de vot nerepartizate (6 cazuri); deficiențe tehnice în SIAS Alegeri (1 caz); votarea cu acte neconforme (2 cazuri); transport organizat al alegătorilor pentru influențarea votului (2 cazuri); alte incidente, precum sigilarea urnelor înainte de deschidere sau duplicarea listelor electorale (4 cazuri).

Pentru ziua alegerilor au fost delegați 409 observatori pe termen scurt în secții selectate printr-un eșantion sociologic, 12 observatori statici în secțiile din regiunea transnistreană și 129 de observatori statici în secțiile de votare din străinătate. De asemenea, 191 de echipe mobile au monitorizat secțiile neincluse în eșantion.

Majoritatea observatorilor au apreciat pozitiv activitatea membrilor birourilor electorale la deschidere, considerând-o bună sau foarte bună.

Finanțarea misiunii este asigurată de Suedia, Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Uniunea Europeană, Ambasada Franței și Consiliul Europei, sub egida Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte.