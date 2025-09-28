Alegeri în Republica Moldova. Primul votant la scrutinul parlamentar, o studentă din Japonia

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început duminică dimineaţă, odată cu deschiderea secţiilor de votare din străinătate. Prima secţie unde s-a votat a fost cea de la sediul Ambasadei Republicii Moldova din Japonia, la Tokio, unde prima alegătoare a fost o studentă.

Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, şi-a exercitat dreptul de vot la ora 7:00, ora locală. Tânăra a declarat că şi-a dorit să transmită un mesaj de responsabilitate civică şi încredere în viitorul european al Republicii Moldova.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu.

Scrutinul parlamentar de duminică are loc pentru alegerea celor 101 deputaţi ai Parlamentului de la Chişinău, unicul organ legislativ al ţării. Procesul electoral se desfăşoară în 2.274 de secţii de votare – 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova şi 301 în străinătate.

Alegerile sunt considerate cruciale pentru viitorul politic al Republicii Moldova şi pentru parcursul său european, în contextul confruntării geopolitice dintre Uniunea Europeană şi Rusia. Preşedinta Maia Sandu a declarat anterior că scrutinul reprezintă „cel mai important test pentru democraţia ţării şi pentru securitatea regiunii”.

Scrutinul va fi validat dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime din cei peste 3,2 milioane de alegători înscrişi pe listele electorale. Rezultatele preliminare sunt aşteptate în cursul nopţii de duminică spre luni.