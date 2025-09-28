Războiul din Ucraina, ziua 1.313. Zelenski condamnă atacurile aeriene „josnice” ale Rusiei / Două partide pro-ruse, interzise din scrutinul din Moldova

Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, majoritatea interceptate

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat peste noapte 595 de drone și 48 de rachete, inclusiv două balistice Kinjal și 46 de croazieră, însă Ucraina a doborât 568 de drone, 35 de rachete X-101 și toate cele opt Kalibr.

În urma atacului, cinci rachete și 31 de drone au lovit 16 locații, iar fragmentele proiectilelor au căzut în alte 25 de locuri, conform raportului militar ucrainean.

Zelenski condamnă atacurile „josnice” ale Rusiei: 4 morți, 40 de răniți și Institutul de Cardiologie din Kiev avariat

Un atac aerian de amploare al Rusiei, desfășurat timp de peste 12 ore, a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor 40 în Ucraina.

Zelenski a spus că atacurile au provocat decese în Kiev, printre victime fiind o fetiță de 12 ani, forțele ruse lansând aproape 600 de drone și câteva zeci de rachete asupra a șapte regiuni, inclusiv lovituri care au avariat Institutul de Cardiologie, o brutărie, o fabrică de cauciucuri și blocuri de locuințe.

Lavrov anunță o nouă rundă de discuții cu SUA

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că a convenit cu secretarul de stat american Marco Rubio organizarea unei a treia runde de negocieri, după întâlnirea avută pe 25 septembrie la ONU. Washingtonul nu a confirmat încă informația, iar anunțul vine pe fondul schimbărilor bruște de poziție ale președintelui Donald Trump, care a spus recent că Rusia este un „tigru de hârtie” și că Ucraina poate să își recupereze teritoriile ocupate.

Maia Sandu, mesaj pentru moldoveni în ziua alegerilor: „Moldova este în pericol”

Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să voteze la alegerile parlamentare de astăzi, avertizând că viitorul european al țării este amenințat de „hoți și trădători” care ar putea readuce Moldova sub influența Moscovei.

Alegerile sunt considerate decisive pentru direcția țării, pro-europenii din PAS confruntându-se cu blocurile pro-ruse sprijinite din exterior, în timp ce UE și autoritățile moldovene au semnalat o campanie masivă de dezinformare și finanțări ilegale orchestrate de Kremlin.

Pierderile Rusiei în Ucraina depășesc un milion de soldați

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că Rusia a pierdut aproximativ 1.108.510 militari de la începutul invaziei pe 24 februarie 2022, dintre care 1.110 doar în ultima zi. Raportul arată și pierderi masive de tehnică militară, inclusiv peste 11.200 de tancuri, 23.000 de vehicule blindate, peste 63.000 de camioane și cisterne, mii de sisteme de artilerie și aproape 65.000 de drone. Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu bombardiere, rachete și drone

Rusia a lansat în noaptea de 28 septembrie un atac de amploare asupra Ucrainei, vizând în special Kievul și Zaporojie, cu bombardiere strategice, rachete și drone Shahed.

În capitală, un bloc de cinci etaje a fost distrus parțial, mai multe clădiri și infrastructuri civile au fost avariate, iar cel puțin cinci persoane au fost rănite.

Două partide pro-ruse, interzise înainte de alegerile din Moldova

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a exclus din scrutinul parlamentar de astăzi partidele Moldova Mare și Inima Moldovei, după ce autoritățile au descoperit probe privind finanțare ilegală și legături cu rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor.

Ambele formațiuni făceau parte din blocuri politice proruse care urmau să concureze cu partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu.

Decizia vine pe fondul unor anchete internaționale care au dezvăluit o campanie amplă de propagandă și ingerințe rusești în Moldova.

Ucraina pregătește acorduri majore de armament cu SUA

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina lucrează la două mari înțelegeri cu Statele Unite, una pentru achiziția de arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari și alta pentru exportul de drone produse în țară.

Președintele ucrainean a spus că detaliile vor fi puse la punct în această toamnă, când o delegație ucraineană va merge la Washington.

Zelenski a precizat că Ucraina va controla exportul de arme proprii pentru a-și putea completa urgent necesarul militar, în special în domeniul dronelor.