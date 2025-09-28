Poliţia română despre ameninţările cu bombă: Nu par a fi reale

Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire existenţa unor dispozitive explozive, la secţiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Structurile competente au început imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţia Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral.

„Instituţiile abilitate gestionează, potrivit atribuţiilor legale, desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procesului de votare. Tratăm cu seriozitate orice sesizare, iar, în funcţie de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile legale”, precizează IGPR.

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunţat că alerte cu bombă au fost primite în Bucureşti şi alte cinci oraşe din Europa şi SUA, conform avertismentelor transmise anterior, făcând parte din acţiunile Rusiei vizând perturbarea procesului electoral la scrutinul parlamentar, duminică.