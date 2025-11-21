Trenurile Coradia Stream au parcurs într-un an distanța de la Pământ la Lună. „Nr. 9” va fi livrat curând României

„Un an de Coradia Stream pentru România și pentru ARF! În primele 12 luni, trenurile noastre au parcurs 446.627 km – mai mult decât distanța Pământ–Lună și înapoi și echivalentul a peste 1.000 de traversări ale României!”, scrie Alstom, pe Linkedin.

Cinci trenuri sunt deja în exploatare, iar trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranță, adică de 2.000 km fără pasageri.

În același timp, trenul 8 este în depou și se pregătește pentru ultimele verificări, iar trenul 9 pleacă în curând din fabrică, din Germania, către România .

„Continuăm să livrăm mobilitate sigură, eficientă și sustenabilă. Mai multe trenuri urmează”, transmite Linkedin.

Trenurile fac parte din flota de 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).