Resursele de energie primară și cele de energie electrică au crescut cu 3,9 % într-un an

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie -31 iulie 2025, au totalizat 19.290,4 mii tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 718,7 mii tep față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024.

Producţia internă a însumat 9.543,8 mii tep, în scădere cu 401,1 mii tep (-4,0%) faţă de perioada 1 ianaurie – 31 iulie 2024, iar importul a fost de 9.746,6 mii tep, în creștere cu 1.119,8 mii tep (+13,0%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 40.335,7 milioane kWh, în creștere cu 1.511,6 milioane kWh față de perioada 1 ianaurie – 31 iulie 2024.

Producţia din termocentrale a fost de 9.572,6 milioane kWh, în scădere cu 349,4 milioane kWh (-3,5%). Producţia din hidrocentrale a fost de 7.208,1 milioane kWh, în scădere cu 2.530,9 milioane kWh (-26,0%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 6.105,3 milioane kWh, în creștere cu 43,1 milioane kWh (+0,7%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, a fost de 3.398,1 milioane kWh, în scădere cu 359 milioane kWh față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2.929,9 milioane kWh, în creștere cu 803,5 milioane kWh față de perioada 1 ianaurie – 31 iulie 2024.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 29.366,6 milioane kWh, cu 0,1% mai mare față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,0%, consumul populaţiei a crescut cu 3,9%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere cu 7,0%.

Exportul de energie electrică a fost de 8.105,7 milioane kWh, în creștere cu 1.558,7 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2.863,4 milioane kWh, în scădere cu 66,4 milioane kWh.