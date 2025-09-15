INS: „Industria românească a crescut în iulie, dar rămâne pe minus în 2025”

În iulie, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de iunie cu 3,8%, ca efect al creșterilor din cele 3 sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+6,4%), industria extractivă (+5,2%) și industria prelucrătoare (+3,4%)

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare (-0,7%) și producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,5%). Industria extractivă a crescut cu 1,9%, potrivit INS.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,7%, datorită creșterilor din industria prelucrătoare (+3,4%) și industria extractivă (+1,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,0%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,3%, susținută de industria prelucrătoare (+3,1%) și industria extractivă (+1,0%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 2,3%.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 1,3%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-1,6%) și industria extractivă (-0,7%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,3%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, a fost mai mică cu 0,7%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-0,8%) și industria extractivă (-0,7%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,9%.