Ucraina introduce taxă de export pentru soia și rapiță. Legea semnată de Zelenski stârnește controverse

Legea prin care este introdusă taxa de export de 10% pentru semințele de soia și rapiță a fost semnată marți de Volodimir Zelenski. Autoritățile spun că măsura ar urma să stimuleze procesarea locală a oleaginoaselor, să crească veniturile bugetare și să reducă dependența de exportul de materie primă, potrivit agenției Interfax-Ukraine.

Demersul a fost criticat de unele asociații de afaceri ca fiind discriminatoriu față de fermieri și în conflict cu acordurile internaționale. Cu toate acestea, legea a fost adoptată și toate încercările de anulare a votului au fost respinse.

Veniturile suplimentare, mai mulți bani pentru front

Măsura a fost justificată de autorități prin nevoia de a încuraja procesarea internă a oleaginoaselor și de a stimula economia națională. Dmitro Kîsîlevski, vicepreședintele Comitetului pentru Dezvoltare Economică din parlament, a explicat că „fabricile de procesare a oleaginoaselor din Ucraina sunt utilizate cu 35% sub capacitatea lor”.

Potrivit acestuia, o activitate completă a acestor unități ar putea genera „7,3 miliarde hryvne ucrainene în plus la buget (aproximativ cu 180–200 milioane dolari) pentru finanțarea Forțelor Armate ale Ucrainei”, iar sectorul ar putea atrage investiții de „238 milioane de dolari pentru construirea a zeci de fabrici și crearea a mii de locuri de muncă”.

Măsura încalcă angajamentele europene

Înainte de această decizie, Asociația Ukroliiaprom, care reprezintă interesele companiilor din sectorul de procesare a semințelor oleaginoase, a pledat, timp de mai mulți ani, pentru restricționarea exportului a jumătate din recolta de rapiță, cu scopul de a sprijini industria locală de procesare. Necesitatea acestei măsuri a devenit și mai evidentă în 2024, când fabricile ucrainene s-au confruntat cu o lipsă severă de materie primă.

Legea a fost întâmpinată cu critici din partea mai multor asociații de afaceri și parlamentari din opoziție, care consideră că taxa este discriminatorie față de producători agricoli mici și mijlocii, fiind văzută ca o tentativă de a „spori profiturile procesatorilor în detrimentul fermierilor” și o potențială încălcare a Acordului de Asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Acordul prevede, printre altele, liberalizarea comerțului și tratamentul echitabil al întreprinderilor.

Taxa reduce veniturile fermierilor ucraineni

În ciuda acestor obiecții, legea a fost adoptată, iar opoziția a reacționat rapid. Mai mulți parlamentari au contestat decizia și au solicitat anularea prevederii privind introducerea taxei de export de 10% pentru semințele de soia și rapiță. Propunerile lor au fost însă respinse de Rada Supremă.

Prin urmare, legea rămâne în vigoare, marcând o schimbare semnificativă în politica comercială a Ucrainei în sectorul agricol, cu posibile implicații economice și diplomatice. Din punct de vedere economic, măsura ar putea stimula procesarea internă și creșterea veniturilor bugetare, însă riscă să afecteze negativ fermierii mici și mijlocii, reducându-le veniturile și competitivitatea pe piața externă. Pe plan diplomatic, taxa de export ar putea fi percepută ca o încălcare a principiilor comerțului liber prevăzute în Acordul de Asociere cu UE, ceea ce ar putea duce la tensiuni comerciale sau chiar la contestații internaționale.