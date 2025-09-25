Prima pagină » Știri externe » Rusia va restricţiona parţial exporturile de carburanţi

Rusia va restricţiona parţial exporturile de carburanţi

Rusia va introduce până la sfârşitul anului o interdicţie parţială asupra exporturilor de motorină şi va extinde o restricţie existentă asupra benzinei, ca răspuns la atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti, a declarat joi viceprim-ministrul Alexander Novak.
Rusia va restricţiona parţial exporturile de carburanţi
Radu Mocanu
25 sept. 2025, 19:43, Economic

Atacurile au redus capacitatea de rafinare a petrolului cu aproape o cincime în anumite zile şi au afectat exporturile din porturile, ceea ce a apropiat Rusia de o posibilă reducere a producţiei de ţiţei, iar mai multe regiuni se confruntă cu penurie, potrivit Reuters.

Interdicţia de export la motorină se aplică distribuitorilor, nu producătorilor.

Restricţia la benzină vizează atât producătorii, cât şi distribuitorii.

În 2024, Rusia a produs aproximativ 86 de milioane de tone de motorină, din care a exportat 31 de milioane de tone.

Problemele de aprovizionare s-au extins în mai multe regiuni, iar Lukoil a interzis vânzarea de benzină în recipiente în anumite benzinării din Moscova.

În Crimeea, întreruperile de aprovizionare au fost atribuite închiderii unor rafinării locale.