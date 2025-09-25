Rusia va restricţiona parţial exporturile de carburanţi

Atacurile au redus capacitatea de rafinare a petrolului cu aproape o cincime în anumite zile şi au afectat exporturile din porturile, ceea ce a apropiat Rusia de o posibilă reducere a producţiei de ţiţei, iar mai multe regiuni se confruntă cu penurie, potrivit Reuters.

Interdicţia de export la motorină se aplică distribuitorilor, nu producătorilor.

Restricţia la benzină vizează atât producătorii, cât şi distribuitorii.

În 2024, Rusia a produs aproximativ 86 de milioane de tone de motorină, din care a exportat 31 de milioane de tone.

Problemele de aprovizionare s-au extins în mai multe regiuni, iar Lukoil a interzis vânzarea de benzină în recipiente în anumite benzinării din Moscova.

În Crimeea, întreruperile de aprovizionare au fost atribuite închiderii unor rafinării locale.