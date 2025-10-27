Tranzit mai ieftin spre Ucraina: Republica Moldova și România scad tarifele cu 50%

Măsura a primit undă verde în cadrul unei ședințe publice a Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din Republica Moldova, axată pe facilitarea transportului gazelor prin Trans-Balcanic.

Costuri mai mici pentru livrările spre Ucraina

„Inițiativa are drept scop consolidarea securității energetice regionale și asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a Ucrainei”, se arată în comunicatul ANRE. Reducerea se aplică la punctele de interconectare Căușeni și Grebenyky, operate de SRL Vestmoldtransgaz.

Potrivit Interfax-Ukraine, aceeași reducere a fost aplicată și în România de operatorul sistemului de transport, Transgaz.

Tranzit unitar prin cinci țări

Autoritatea de la Chişinău a mai decis prelungirea pentru şase luni, din noiembrie 2025 până în aprilie 2026, a produsului de capacitate Route 1 pe conducta Trans-Balcanică, care permite rezervarea într-un singur pachet a transportului de gaze pe întreg traseul Grecia-Ucraina, adică utilizatorul plăteşte o singură dată pentru întreaga rută (şi nu pentru fiecare frontieră/segment separat).

Acesta va fi extins „la toate punctele de interconectare relevante de pe traseu” – la fiecare frontieră sau legătură între sistemele naţionale de transport gaze (Grecia-Bulgaria, Bulgaria-România, România-Moldova, Moldova-Ucraina) – pentru a permite fluxuri comerciale flexibile și rapide între Grecia și Ucraina.

Moldova, nod energetic în creștere

„Republica Moldova își consolidează rolul de coridor regional de tranzit, contribuind la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare”, a explicat reglementatorul moldovean. Pe fondul eforturilor europene de a reduce dependența energetică față de Rusia, această rută devine tot mai importantă pentru alimentarea pieței ucrainene și pentru securitatea energetică a întregii regiuni.

Pe termen lung, ANRE Moldova se așteaptă la creșterea volumelor transportate prin magistralele din țară, contribuind la noi reduceri ale tarifelor pentru utilizatorii sistemului și investiții suplimentare în capacitățile de tranzit.