Medicii au stabilit cum poate fi înjumătățit riscul de demență. Oamenii trebuie să facă 14 schimbări simple

Medicii au stabilit cum poate fi înjumătățit riscul de demență cu 45%. Cercetătorii au identificat 14 factori care cresc riscul de demență, o boală a bătrâneții care reprezintă una dintre principalele cauze de deces. Practic, experții au aflat că mai mult de unul din trei cazuri poate fi prevenit prin schimbări simple ale stilului de viață, potrivit Express.

Un raport al Comisiei Lancet privind demența din 2024 a identificat 14 factori care cresc riscul, inclusiv doi care nu fuseseră incluși anterior. Este vorba despre problemele netratate ale vederii și colesterolul ridicat. Experții au analizat mai mute cercetări, au pus informațiile în comun și au stabilit că există 14 factori care influențează sănătatea creierului.

14 factori de risc

Cei 14 factori de risc sunt: calitatea educației în primii ani de viață, izolarea socială, poluarea aerului, traumatismele cranio-cerebrale, pierderea auzului, depresia, tensiunea arterială crescută, diabetul, obezitatea, inactivitatea fizică, fumatul, consumul excesiv de alcool, pierderea vederii necorectată și colesterolul ridicat.

Ca urmare, principala modificare în stilul de viață are legătură cu îndeplinirea nivelului recomandat de activitate fizică. Autoritățile recomandă ca adulții cu vârsta cuprinsă între 19 și 64 de ani să facă cel puțin 150 de minute de activitate de intensitate moderată, cum ar fi mersul pe jos sau drumețiile, sau 75 de minute de activitate viguroasă, cum ar fi alergarea sau înotul, pe săptămână.

De asemenea, aceștia ar trebui să facă activități de întărire a principalele grupe musculare cel puțin de două ori pe săptămână.

Totodată, adulților cu vârsta de 65 de ani și peste li se recomandă să fie activi fizic în fiecare zi, chiar dacă este vorba doar de activități ușoare.

Menținerea unei greutăți sănătoase, renunțarea la fumat și evitarea consumului excesiv de alcool pot contribui la reducerea riscului de demență. Și combaterea colesterolului ridicat și a hipertensiunii arteriale este esențială.

În plus, se consideră că și legăturile sociale joacă un rol important în menținerea funcției cognitive pe măsură ce omul îmbătrânește. Izolarea socială poate crește riscul de demență al unei persoane cu aproximativ 60%, potrivit Societății Alzheimer. Înscrierea în cluburi, grupuri sau cursuri sociale poate ajuta oamenii să rămână conectați.