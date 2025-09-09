Șoc pe piața muncii din SUA: aproape un milion de locuri de muncă în minus, potrivit datelor oficiale

Piața muncii din Statele Unite s-ar putea să fi fost considerabil mai slabă decât s-a crezut inițial. Biroul de Statistică a Muncii estimează că numărul total al angajaților pe statele de plată va fi revizuit în scădere cu 911.000 pentru anul încheiat în martie 2025, potrivit unei revizuiri preliminare publicate marți.

Aceasta înseamnă că în medie, luna de lună, s-au creat cu aproximativ 76.000 de locuri de muncă mai puține decât s-a raportat inițial. Cifrele finale sunt așteptate la începutul anului viitor.

„Creșterea numărului de locuri de muncă în SUA a fost mult mai slabă în anul încheiat în martie decât s-a raportat inițial”, arată analiștii Bloomberg, subliniind că datele inițiale au fost supraestimate.

Datele amplifică presiunea asupra Rezervei Federale

Revizuirea din septembrie 2025 analizează datele privind angajările pentru perioada aprilie 2024 – martie 2025, iar corecția vine într-un moment cheie pentru economia americană, întrucât Fed (banca centrală a SUA) se află sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a începe scăderea dobânzilor.

„Încetinirea pieței muncii din ultimele luni a fost precedată de o perioadă prelungită de creștere mai moderată a locurilor de muncă”, menționează experții, sugerând că fundamentele economiei au fost mai fragile decât se credea inițial.

Președintele Fed, Jerome Powell, a recunoscut recent că riscurile asupra pieței muncii au crescut, iar doi dintre colegii săi din cadrul comitetului monetar au susținut o reducere a costurilor de împrumut încă din luna iulie.

Investitorii mizează pe scăderea dobânzilor

În acest context, investitorii și economiștii se așteaptă ca Fed să reducă dobânda de referință la finalul reuniunii din 17 septembrie. Această măsură ar putea marca începutul unei serii de reduceri ale ratelor, menite să sprijine o economie care încetinește.

Rezerva Federală are ca obiectiv menținerea unui echilibru între stabilitatea prețurilor (inflația) și ocuparea forței de muncă. Atunci când piața muncii dă semne de slăbiciune – așa cum indică această revizuire – banca centrală este mai înclinată să reducă rata dobânzii de referință pentru a susține economia.

Mai puține locuri de muncă decât se credea inițial înseamnă o economie mai vulnerabilă, cu mai puțină presiune inflaționistă, ceea ce oferă Fed-ului mai mult spațiu de manevră pentru a relaxa politica monetară, așa cum cere în mod repetat Donald Trump. Scăderea dobânzilor are scopul de a stimula consumul și investițiile, făcând creditele mai accesibile pentru companii și populație, iar acest lucru ar trebui să contribuie la crearea de noi locuri de muncă și la stabilizarea creșterii economice.

Revizuirea anuală a datelor despre angajări se bazează pe informații provenite din Censământul Trimestrial al Ocupării și Salariilor – cea mai precisă măsurătoare a ocupării forței de muncă la nivel național și regional, care devine complet disponibil abia la câteva luni după încheierea anului de raportare și ajută Fed, guvernul și companiile să înțeleagă adevărata stare a economiei.