Congresul brazilian aprobă reducerea pedepsei fostului președinte Jair Bolsonaro

Congresul brazilian a aprobat miercuri o lege care permite reducerea pedepsei fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare și încarcerat de luna trecută pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit Le Figaro.

Proiectul de lege, susținut de majoritatea conservatoare din Congres, ar putea reduce pedeapsa la doi ani și patru luni. Cu toate acestea, actualul președinte brazilian, Lula, se poate opune prin veto.

Fostul președinte, în vârstă de 70 de ani, își ispășește pedeapsa de luna trecută, fiind în custodia poliției din Brasilia.

Curtea Supremă a Braziliei a decis ca fostul președinte Jair Bolsonaro să înceapă executarea unei pedepse de 27 de ani de închisoare, după ce instanța a respins apelul inițial al apărării privind rolul său într-o conspirație menită să îl mențină la putere după pierderea alegerilor din 2022.