Talentul se plătește scump, dar nu oriunde: Ce caută multinaționalele

Concluziile aparțin primului Where to Hire Index realizat de The Conference Board. Studiul analizează treizeci și una de țări europene.

Populația îmbătrânită, digitalizarea lentă și costurile ridicate determină angajatorii importanți să caute alternative mai agile și mai inovatoare.

Jean-Marc Verbist, directorul Centrului pentru Capital Uman din Europa, The Conference Board: „Acest indice este un semnal de alarmă pentru liderii europeni. Paralizia politică și reglementările deficitare afectează competitivitatea Europei”.

„Cele mai mari piețe de muncă din Europa se află într-un punct de ruptură structurală. Au competențele necesare, dar nu și competitivitatea care să le susțină”.

Top 5: Țările mici domină

Multinaționalele plătesc mai mult pentru talent atunci când mediul de operare este potrivit. Angajatorii din țările mici beneficiază de forță de muncă înalt calificată, fiabilă și eficientă.

1. Danemarca Competențe excepționale, eficiență și putere instituțională asigură cea mai competitivă piață a muncii din Europa. Dar îmbătrânirea forței de muncă ridică îngrijorări pe termen lung.

2. Elveția Talente de nivel mondial și instituții de încredere susțin productivitate excepțională. În ciuda costurilor ridicate și ofertei reduse de forță de muncă.

3. Irlanda Talente orientate către piața globală și piață a muncii flexibilă atrag investiții majore. Deși costurile în creștere și presiunile asupra infrastructurii limitează scalabilitatea.

4. Suedia Competențe ridicate, instituții puternice și digitalizare avansată stimulează competitivitatea. Dar reducerea surplusului de forță de muncă poate limita agilitatea viitoare.

5. Finlanda Același profil ca Suedia – competențe înalte și digitalizare avansată, cu aceleași provocări legate de forța de muncă.

Competențe vs. Competitivitate: Giganții stagnați

Talentul nu este problema Europei. Competitivitatea este. Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Spania dispun de resurse umane numeroase, dar nu reușesc să le transforme în creștere.

Germania – locul 10 Talent tehnic de nivel mondial compensat de dinamică slabă a productivității. Îmbătrânirea populației și adoptarea lentă a tehnologiilor digitale atenuează punctele forte istorice.

Marea Britanie – locul 12 Piață flexibilă a muncii și bază solidă de competențe umbrite de stagnarea persistentă a productivității și incertitudinea post-Brexit.

Franța – locul 17 Investiții publice puternice în talente subminate de reguli rigide ale pieței muncii și impozitare ridicată. Decalaj adânc între capacitate și competitivitate.

Italia – locul 20 Bază de competențe respectabilă depășită de obstacole structurale profunde. Productivitate scăzută, guvernanță slabă și una dintre cele mai stagnante piețe ale forței de muncă din Europa.

Spania – locul 22 Economie dinamică a serviciilor limitată de bariere structurale. Competitivitatea și șomajul ridicat în rândul tinerilor limitează potențialul forței de muncă.

Europa Centrală și de Est: Reformatorii câștigă teren

Un număr tot mai mare de țări din Europa Centrală și de Est avansează.

Lituania, Estonia, Letonia și Cehia (locurile 13, 14, 16 și 17): Standarde educaționale în creștere, capacitate digitală și integrare în UE le poziționează ca centre de expansiune eficiente pentru multinaționale.

Impactul inteligenței artificiale

Verbist avertizează: „Pentru lucrători, acest lucru are semnificație concretă. Crearea de locuri de muncă se îndreaptă din ce în ce mai mult către piețele care oferă viteză, simplitate și pregătire digitală”.

„Inteligența artificială va accelera această schimbare. Întreprinderile axate pe IA vor favoriza țările care adaptează rapid educația, reglementările și practicile corporative”.

„Cele care nu pot face acest lucru vor vedea o diferență tot mai mare între competențele pe care le produc și locurile de muncă pe care le pot atrage”.

Flexibilitatea, cheie pentru viitor

Guergana Andreeva, vicepreședinte senior People & Culture, JTI: „Relațiile dintre angajați și angajatori s-au schimbat semnificativ în ultimii cinci ani. Angajatorii sunt așteptați să ofere condiții mai flexibile, inclusiv munca la distanță sau în mai multe locații”.

„Politicile europene actuale nu susțin pe deplin o astfel de flexibilitate. Acest lucru afectează capacitatea companiilor de a atrage talente cu mobilitate limitată în Europa”.

Metodologia studiului

Indicele Where to Hire consolidează 100 de indicatori din multiple surse. Oferă o imagine cuprinzătoare a condițiilor structurale care modelează competitivitatea forței de muncă.

Clasamentul reflectă evaluările efectuate de directori de resurse umane din douăzeci și patru de multinaționale. Împreună, aceștia supraveghează aproximativ 2,15 milioane de angajați. Generează venituri anuale de peste 880 de miliarde de euro.