Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că va propune, în cadrul reuniunii miniștrilor europeni de externe includerea Corpului Gărzii Revoluționare din Iran pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste, invocând reprimarea protestelor.
Italia propune includerea Corpului Gărzii Revoluționare din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste
Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 ian. 2026, 15:45, Știri externe

Șeful diplomației de la Roma a subliniat luni necesitatea unui răspuns ferm din partea Uniunii Europene față de represiunea exercitată de autoritățile iraniene, notează Le Figaro. Tajani a susținut că violențele comise împotriva civililor în timpul protestelor din Iran impun măsuri clare și coordonate la nivel european. 

„Pierderile suferite de populația civilă în timpul protestelor necesită un răspuns clar. La reuniunea miniștrilor europeni de externe de joi, care va avea loc la Bruxelles, voi propune, în coordonare cu alți parteneri, includerea Gărzilor Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste, precum și sancțiuni individuale împotriva celor responsabili de aceste acte odioase”, a transmis ministrul, printr-un mesaj publicat pe platforma X. 

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară, îndreptându-se și împotriva regimului islamic. 

Potrivit ONG-ului Human Rights Activists News Agency (HRANA), bilanțul victimelor în urma reprimării brutale a protestelor indică faptul că aproximativ 6.000 de iranieni și-au pierdut viața. Din totalul de  5.848 de decese, 5.520 erau protestatari, 209 membri ai forțelor de securitate și 42 de persoane care nu participau direct la proteste. 

 

