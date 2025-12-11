Prima pagină » Știri externe » Moartea unui militar britanic în Ucraina amplifică tensiunile diplomatice privind sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina

Lance Corporal George Hooley, în vârstă de 28 de ani, a murit marți în urma unui „accident tragic” produs în timpul unei operațiuni de observare a testării unei noi capabilități defensive de către forțele ucrainene, într-o zonă aflată departe de linia frontului.
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
11 dec. 2025, 09:54, Știri externe

Ministerul britanic al Apărării a confirmat identitatea militarului, subliniind că acesta s-a alăturat armatei în 2015 și era considerat „un soldat excepțional”,scrie Sky News.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a transmis că Hooley „a servit cu distincție și profesionalism” și că pierderea sa va fi „profund resimțită”. Oficialul a adăugat că moartea militarului reprezintă un nou memento al curajului cu care armata britanică își îndeplinește misiunile pentru protejarea națiunii.

Marea Britanie rămâne unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului, iar sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va fi un subiect central și în discuțiile de joi, când liderii europeni încearcă să mențină relații solide cu președintele american Donald Trump, în contextul unei posibile întâlniri decisive în acest weekend.

Zelenski revizuiește planul de pace și intensifică negocierile privind sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că propunerea revizuită a Kievului pentru planul de pace conține 20 de puncte, față de cele 28 ale draftului inițial american, considerat favorabil Rusiei. Ucraina a eliminat „puncte evident anti-ucrainene” și a cerut modificări privind aspecte teritoriale și garanții de securitate.

În mesajul său nocturn, Zelenski a precizat că Ucraina lucrează la două documente suplimentare: unul privind garanțiile de securitate oferite de SUA și un altul dedicat economiei și reconstrucției. Delegația ucraineană ar fi avut un dialog „productiv” cu negociatorii americani, discutând mecanisme de refacere și investiții post-război.

Trump critică liderii europeni și pune presiune asupra discuțiilor privind sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina

Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru Politico că Zelenski ar folosi războiul pentru a evita organizarea alegerilor și a sugerat că liderul ucrainean nici nu ar fi citit draftul de 28 de puncte. Într-o convorbire cu liderii coaliției, printre care Keir Starmer și Emmanuel Macron, Trump a spus că discuțiile au avut „cuvinte destul de dure”.

Președintele american a criticat recent și liderii europeni, catalogându-i drept „slabi” pentru incapacitatea de a pune capăt conflictului. Participarea sa la o eventuală întâlnire cu Zelenski și liderii europeni în acest weekend depinde de rezultatele negocierilor aflate în desfășurare.

Între timp, pe front, armata ucraineană continuă să respingă ofensiva rusă asupra orașului Pokrovsk, în timp ce drone rusești au vizat infrastructura energetică din Odesa.

