Fotbalistul Andreas Schjelderup, condamnat la închisoare cu suspendare pentru distribuirea unui videoclip cu caracter sexual

Atacantul norvegian al echipei Benfica Lisabona, Andreas Schjelderup, a primit miercuri o condamnare cu suspendare în Danemarca pentru distribuirea unui videoclip cu caracter sexual în care apăreau minori.
Iulian Moşneagu
19 nov. 2025, 17:57, Sport

Schjelderup a recunoscut că a distribuit videoclipul de 27 de secunde pe Snapchat, conform AFP.

Procurorii danezi solicitaseră ca jucătorul de 21 de ani să execute 20 de zile de închisoare, ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, însă tribunalul din Copenhaga i-a aplicat o condamnare cu suspendare de 14 zile și un an de supraveghere.

„Cartonaș galben”

„Primești un cartonaș galben”, i-a spus judecătorul Mathias Eike la citirea verdictului, potrivit cotidianului norvegian Verdens Gang.

Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, pe când Schjelderup evolua pentru clubul danez Nordsjaelland.

În timpul audierilor de miercuri, Schjelderup a recunoscut că a distribuit videoclipul „ca o glumă proastă” către patru prieteni pe Snapchat.

Atacantul și-a cerut iertare pe 8 noiembrie într-o postare pe Instagram, admițând că a făcut „o greșeală stupidă”.

El a spus că a șters clipul la scurt timp după ce l-a trimis, când un prieten i-a atras atenția că acesta conținea conținut ilegal.

Schjelderup a jucat pentru Norvegia în meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Estoniei, pe 13 noiembrie, dar a rămas pe bancă duminică, în partida cu Italia, când țara a obținut prima calificare la turneul final mondial după 28 de ani.

Federația norvegiană de fotbal nu a impus sancțiuni suplimentare jucătorului.