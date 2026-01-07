Prima pagină » Sport » Rayo Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, va întâlni Alaves în optimile Cupei Regelui

Rayo Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, va întâlni Alaves în optimile Cupei Regelui

Rayo Vallecano, formația spaniolă la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, și-a aflat miercuri adversara din optimile de finală ale Cupei Regelui. În urma tragerii la sorți desfășurate la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Vallecano va juca împotriva formației Deportivo Alavés.
09 November 2025, Spain, Madrid: Rayo Vallecano's Andrei Ratiu (L) and Real Madrid's Vinicius Junior battle for the ball during the Spanish Primera Division soccer match between Rayo Vallecano and Real Madrid at Estadio Vallecas. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
07 ian. 2026, Sport

Rayo Vallecano va juca în deplasare împotriva lui Deportivo Alavés, într-un duel programat în perioada 13–15 ianuarie.

Echopa madrilenă s-a calificat în optimi după succesul cu 3-1 obținut, marți seară, pe terenul Granadei. Rayo Vallecano l-a avut pe Andrei Rațiu integralist în meciul din șaisprezecimi.

Echipa antrenată de Iñigo Pérez a fost condusă încă din minutul 9, dar a revenit în partea a doua prin golurile marcate de Álvaro García și Pedro Díaz. Autogolul lui Juanjo Flores, din prelungiri, a închis tabela.

În urma tragerii la sorți, Rayo Vallecano va avea parte de un meci dificil la Vitoria-Gasteiz, pe stadionul Mendizorroza, împotriva unei adversare directe din La Liga pentru menținerea în prima ligă spaniolă.

Până la această fază, Alavés a avut un parcurs solid în Cupa Regelui, eliminând pe rând formațiile Getxo (7-0), Portugalete (3-0) și Sevilla (1-0). Gruparea din Vitoria speră să ajungă în sferturile de finală, fază pe care nu a mai atins-o din 2018.

Optimile de finală ale Cupei Regelui se vor disputa într-o singură manșă. Câștigătoarele vor avansa în sferturile de finală, programate pe 4 februarie.

Celelalte confruntări din optimi sunt următoarele:

Deportivo-Atlético de Madrid

Racing de Santander-FC Barcelona

Cultural Leonesa-Athletic

Albacete-Real Madrid

Burgos-Valencia

Real Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

