Rayo Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, va întâlni Alaves în optimile Cupei Regelui

Rayo Vallecano va juca în deplasare împotriva lui Deportivo Alavés, într-un duel programat în perioada 13–15 ianuarie.

Echopa madrilenă s-a calificat în optimi după succesul cu 3-1 obținut, marți seară, pe terenul Granadei. Rayo Vallecano l-a avut pe Andrei Rațiu integralist în meciul din șaisprezecimi.

Echipa antrenată de Iñigo Pérez a fost condusă încă din minutul 9, dar a revenit în partea a doua prin golurile marcate de Álvaro García și Pedro Díaz. Autogolul lui Juanjo Flores, din prelungiri, a închis tabela.

În urma tragerii la sorți, Rayo Vallecano va avea parte de un meci dificil la Vitoria-Gasteiz, pe stadionul Mendizorroza, împotriva unei adversare directe din La Liga pentru menținerea în prima ligă spaniolă.

Până la această fază, Alavés a avut un parcurs solid în Cupa Regelui, eliminând pe rând formațiile Getxo (7-0), Portugalete (3-0) și Sevilla (1-0). Gruparea din Vitoria speră să ajungă în sferturile de finală, fază pe care nu a mai atins-o din 2018.

Optimile de finală ale Cupei Regelui se vor disputa într-o singură manșă. Câștigătoarele vor avansa în sferturile de finală, programate pe 4 februarie.

Celelalte confruntări din optimi sunt următoarele:

Deportivo-Atlético de Madrid

Racing de Santander-FC Barcelona

Cultural Leonesa-Athletic

Albacete-Real Madrid

Burgos-Valencia

Real Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna