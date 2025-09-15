Trump a ordondat un nou atac asupra unei nave din Venezuela ce „transporta narcotice ilegale”. Trump: „Atacul a dus la moartea a trei teroriști”

„În această dimineață, la ordinul meu, forțele militare americane au efectuat un al doilea atac kinetic împotriva cartelurilor de trafic de droguri și a narcoteroriștilor identificați cu certitudine și extrem de violenți din zona de responsabilitate a SOUTHCOM. Atacul a avut loc în timp ce acești narcoteroriști confirmați din Venezuela se aflau în apele internaționale, transportând narcotice ilegale (O ARMĂ MORTALĂ CARE OTRĂVEȘTE AMERICANII!) către SUA”, a declarat Trump.

„Aceste carteluri extrem de violente de trafic de droguri REPREZINTĂ O AMENINȚARE pentru securitatea națională, politica externă și interesele vitale ale SUA”, a adăugat el. „Atacul a dus la moartea a trei teroriști de sex masculin. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în acest atac”, adăugat președintele SUA.

Anunțul de luni vine la mai puțin de două săptămâni după ce armata americană a ucis 11 persoane într-un atac similar. Administrația Trump a furnizat puține detalii cu privire la această acțiune.

Trump a declarat că barca se îndrepta spre SUA, iar Hegseth a insinuat același lucru, spunând că dacă cineva trasportă droguri și „se îndreaptă spre Statele Unite… asta va avea consecințe letale”.

Al doilea atac de luni survine pe fondul tensiunilor crescânde cu Venezuela, în contextul în care SUA au dislocat forțe militare în regiune, inclusiv Grupul Amfibiu Iwo Jima și Unitatea Expeditionară a Marinei nr. 22, precum și 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico.

Maduro atac la oficialii americani

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a numit luni pe secretarul de stat american Marco Rubio „stăpânul morţii şi al războiului ” pentru retorica sa dură la adresa cartelurilor latino-americane şi a promis că se va apăra împotriva „agresiunii” Washingtonului.

Referindu-se la consolidarea forţelor navale americane în Caraibe şi la recentul atac mortal asupra unei nave despre care s-a presupus că transporta droguri din Venezuela, Maduro a declarat reporterilor că Caracas îşi va exercita „pe deplin” „dreptul legitim de a se apăra”.

Tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela, rivale de multă vreme, au atins noi culmi în ultimele săptămâni, după ce preşedintele Donald Trump a trimis opt nave de război în sudul Caraibelor, în apropiere de Venezuela, pentru a-l presa pe Maduro.

Statele Unite îl acuză pe liderul de stânga că ar conduce un cartel de trafic de cocaină şi recent au dublat recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.