Autoritățile africane au greșit tarifele la electricitate cu 3 miliarde de dolari. Populația va suporta costul timp de doi ani

De proporții istorice, greșeala a fost recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie din Africa de Sud (NERSA), care a anunțat că a calculat greșit tarifele la electricitate, provocând un dezechilibru financiar de 54 de miliarde de rand (aproximativ 3,1 miliarde de dolari). Eroarea de calcul se va traduce în majorări semnificative ale facturilor pentru consumatori în următorii doi ani.

Într-o prezentare în fața parlamentarilor sud-africani, NERSA a explicat că problema a apărut din cauza unei „erori de introducere a datelor” și că aceasta a fost identificată inițial de compania energetică de stat Eskom – cel mai mare furnizor de energie electrică din Africa, dar nu a fost corectată la timp.

„Eroarea este regretabilă, nu ar fi trebuit să se întâmple”, a transmis NERSA în declarația sa oficială, citată de Bloomberg.

Facturile greșite rămân pe umerii populației

Deși inadvertența a fost detectată înainte de aprobarea oficială a tarifelor, în luna ianuarie, autoritățile nu au luat măsuri pentru a o rectifica, fiind descoperită din nou abia cinci luni mai târziu, după ce tarifele deja fuseseră aplicate.

Consecințele sunt directe și semnificative: în loc de o creștere de 5,36%, consumatorii sud-africani vor plăti o majorare de 8,76% în anul financiar viitor, iar în anul următor, respectiv aprilie 2027 – martie 2028, tarifele vor urca la 8,83%, față de 6,19% cât fusese stabilit inițial.

Potrivit Energy Intensive Users Group – asociație care reprezintă marii consumatori industriali de energie, printre care Anglo American Plc și Glencore Plc. – costurile la electricitate în Africa de Sud au crescut de opt ori din 2008 până în prezent. Iar această eroare adaugă acum și mai multă presiune asupra industriei și gospodăriilor.

Recunoaștere fără rambursare

Ministrul sud-african al Energiei, Kgosientsho Ramokgopa, a criticat dur situația: „Această eroare din partea NERSA a fost o lovitură majoră pentru accesibilitatea electricității în această țară. Din cauza ei, va fi necesar să ne regândim întreaga strategie de furnizare a energiei”.

În ciuda recunoașterii greșelii, nu s-a menționat nicio posibilitate de compensare a cetățenilor pentru sumele deja plătite în plus. Eskom a primit astfel dreptul de a percepe mai mult decât fusese aprobat inițial, o decizie care adâncește criza de încredere în capacitatea autorităților de a gestiona eficient și transparent sectorul energetic.