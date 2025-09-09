Etiopia inaugurează cel mai mare baraj hidroelectric din Africa

Construcţia barajului GERD, începută în 2011 pe un afluent al Nilului Albastru, reprezintă un pilon central al planurilor de dezvoltare economică ale Etiopiei. Barajul va produce până la 5.150 MW de energie electrică, faţă de cei 750 MW generaţi în prezent.

Premierul Abiy Ahmed a declarat că proiectul va creşte accesul etiopienilor la electricitate şi va permite exportul de energie către ţările vecine.

Finanţarea proiectului a fost asigurată în proporţie de 91% de Banca Centrală a statului, restul fiind acoperit de vânzarea de obligaţiuni şi donaţii din partea cetăţenilor, anunţă mass-media locală.

Autorităţile de la Cairo consideră barajul drept o ameninţare, întrucât Egiptul se bazează pe Nil pentru 90% din necesarul său de apă potabilă şi susţine că proiectul încalcă tratate istorice privind împărţirea resurselor.

Atât Egiptul, cât şi Sudanul au solicitat un acord obligatoriu privind un acord obligatoriu privind umplerea şi operarea barajului.

Etiopia susţine că barajul reprezintă o oportunitate pentru regiune, iar cercetări independente au arătat că până acum nu au existat perturbări majore în debitul Nilului, datorită ploilor abundente şi umplerii treptate a rezervorului.