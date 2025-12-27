AC Milan îi propune oficial prelungirea contractului lui Mike Maignan

Contractul actual al portarului Mike Maignan expiră la 30 iunie 2026, însă poziția părților este acum mai deschisă decât în vară, când plecarea sa părea aproape sigură.

Oferta Milanului prevede un salariu de top în lot, comparabil cu cel al lui Rafael Leão: aproximativ 7 milioane de euro net pe sezon, bonusuri incluse, notează sâmbătă Gazzetta dello Sport.

Suma este ușor sub pretențiile inițiale ale lui Maignan (7,5 milioane net garantat, plus bonusuri). Însă, clubul este dispus să compenseze diferența prin bonusuri de performanță, inclusiv unele legate de calificarea în Liga Campionilor.

Contract pe termen lung cu Mike Maignan

Propunerea vizează un contract pe termen lung. Propunerea ar fi până în 2029, cu opțiune de prelungire până în 2030, sau direct până în 2030. Este un semn că oficialii rossoneri îl văd pe Maignan drept un pilon central al proiectului sportiv.

Un rol important în tentativa de convingere îl are antrenorul Massimiliano Allegri. Tehnicianul a insistat pentru păstrarea portarului și are o relație bazată pe încredere cu acesta.

Sub conducerea lui Allegri și a noului antrenor de portari, Marco Filippi, Maignan a revenit la un nivel fizic și sportiv ridicat. Lucru demonstrat prin intervenții decisive și penalty-uri apărate în acest sezon.

Absența competițiilor europene a permis un program de pregătire mai intens. Iar stafful tehnic consideră că un portar de nivelul lui Maignan ar fi extrem de greu de înlocuit, atât din punct de vedere sportiv, cât și al influenței din vestiar.

Clubul monitorizează posibile alternative pentru postul de portar. Dar, conducerea este decisă să facă o investiție majoră doar în cazul unui refuz clar din partea lui Maignan.