Prima pagină » Sport » AC Milan îi propune oficial prelungirea contractului lui Mike Maignan

AC Milan îi propune oficial prelungirea contractului lui Mike Maignan

AC Milan a înaintat o ofertă oficială de prelungire a contractului portarului francez Mike Maignan, actualul căpitan al echipei.
AC Milan îi propune oficial prelungirea contractului lui Mike Maignan
September 17, 2024, Milan, Lombardy, Italy: Italy, Milan, 2024-09-17: Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez, Youssouf Fofana, Mike Maignan (AC Milan) goes up and saves in the first half during soccer game AC Milan vs Liverpool FC, UCL 2024-2025, League phase matchday 1, San Siro Stadium (Credit Image: © Fabrizio Bertani/Alto Press via ZUMA Press)
Petre Apostol
27 dec. 2025, 04:53, Sport

Contractul actual al portarului Mike Maignan expiră la 30 iunie 2026, însă poziția părților este acum mai deschisă decât în vară, când plecarea sa părea aproape sigură.

Oferta Milanului prevede un salariu de top în lot, comparabil cu cel al lui Rafael Leão: aproximativ 7 milioane de euro net pe sezon, bonusuri incluse, notează sâmbătă Gazzetta dello Sport.

Suma este ușor sub pretențiile inițiale ale lui Maignan (7,5 milioane net garantat, plus bonusuri). Însă, clubul este dispus să compenseze diferența prin bonusuri de performanță, inclusiv unele legate de calificarea în Liga Campionilor.

Contract pe termen lung cu Mike Maignan

Propunerea vizează un contract pe termen lung. Propunerea ar fi până în 2029, cu opțiune de prelungire până în 2030, sau direct până în 2030. Este un semn că oficialii rossoneri îl văd pe Maignan drept un pilon central al proiectului sportiv.

Un rol important în tentativa de convingere îl are antrenorul Massimiliano Allegri. Tehnicianul a insistat pentru păstrarea portarului și are o relație bazată pe încredere cu acesta.

Sub conducerea lui Allegri și a noului antrenor de portari, Marco Filippi, Maignan a revenit la un nivel fizic și sportiv ridicat. Lucru demonstrat prin intervenții decisive și penalty-uri apărate în acest sezon.

Absența competițiilor europene a permis un program de pregătire mai intens. Iar stafful tehnic consideră că un portar de nivelul lui Maignan ar fi extrem de greu de înlocuit, atât din punct de vedere sportiv, cât și al influenței din vestiar.

Clubul monitorizează posibile alternative pentru postul de portar. Dar, conducerea este decisă să facă o investiție majoră doar în cazul unui refuz clar din partea lui Maignan.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reformă în cifre. Ce a reușit Trump și nu a reușit Bolojan
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor