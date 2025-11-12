Cântărețul Akon a fost arestat lângă Atlanta. Ce acuzații i se aduc

Conform datelor poliției, Akon, al cărui nume legal este Aliaune Thiam, a fost arestat vineri de poliție în Chamblee, la nord-est de Atlanta. Akon a fost dus la închisoarea din comitatul DeKalb, unde a fost predat poliției din Roswell. La rândul lor, aceștia l-au dus pe Thiam într-o altă închisoare, după care a plătit cauțiunea și a fost eliberat în aceeași zi.

Akon, născut în Statele Unite din părinți senegalezi, a devenit faimos pentru muzica R&B după albumul său de debut din 2004. Cântărețul nominalizat la premiile Grammy a cântat zeci de hituri din Top 10, inclusiv „Smack That”, „I Wanna Love You” și „Locked Up”. De asemenea, a fost activ în acțiuni filantropice în Africa, locuind în Senegal în copilărie.

Descoperit după ce i s-a defectat mașina

Rapoartele poliției din Roswell arată că Akon, care are o adresă într-o comunitate închisă din vecinătatea Alpharetta, a fost găsit pe 10 septembrie într-un Tesla Cybertruck defectă pe o stradă aglomerată. Ofițerul de poliție a cerut o platformă de tractare. În timp ce aștepta, raportul precizează că ofițerul a verificat plăcuța de înmatriculare și a constatat că Akon nu avea asigurare auto valabilă și avea permisul de conducere suspendat pentru neprezentarea la o audiere în instanță în ianuarie 2023.