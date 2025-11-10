Rapperul Rod Wave, pe numele său real Rodarius Marcell Green, a fost arestat vineri în Atlanta sub suspiciunea de posesie de droguri, posesie de armă sau cuțit și conducere imprudentă, potrivit registrelor de la închisoarea din comitatul Fulton. Artistul a fost eliberat sâmbătă, la o zi după ce fusese reținut, scrie NBC News.

Arestarea a avut loc chiar în ziua în care Rod Wave a primit prima sa nominalizare la premiile Grammy, la categoria „Cea mai bună piesă scrisă pentru un produs vizual”, pentru melodia “Sinners”, din filmul cu același nume.

Echipa sa juridică formată din avocații Drew Findling, Marissa Goldberg și Zack Findling a transmis că artistul a fost victima unei „arestări abuzive”.

„Domnul Green a fost ținta unei practici bazate pe cote de arestări, o abordare care subminează justiția și erodează încrederea comunității. Vom contesta ferm această arestare lipsită de temei și încălcarea clară a drepturilor clientului nostru în instanță,” se arată în comunicatul avocaților.

Poliția din Atlanta nu a oferit deocamdată un comentariu oficial.