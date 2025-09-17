Donald Trump a ajuns la Windsor. El se întâlnește cu familia regală și negociază acorduri de miliarde

Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri la domeniul regal Windsor. El a fost întâmpinat de Regele Charles.

Elicopterul în care se aflau Donald Trump și soția sa Melania a aterizat la Windsor. Cuplul prezidențial a fost întâmpinat de prințul William și prințesa Kate. Soții Trump au fost așteptați de Rege și Regină la intrarea în castelul Windsor.

Programul de miercuri include o procesiune cu trăsura prin domeniul castelului, salutul cu garda de onoare, prânzul oficial cu Familia Regală și vizitarea unei expoziții din Colecția Regală.

În după-amiaza zilei, cuplul prezidențial va depune o coroană la mormântul Reginei Elisabeta a II-a la Capela Sfântul Gheorghe și va asista la un spectacol aerian. Evenimentul se va încheia cu un banchet oficial în St George’s Hall.

Donald Trump a ajuns marți seară în Marea Britanie. Joi, Trump se va întâlni cu premierul britanic. Oficialii americani estimează că acorduri de peste 10 miliarde de dolari în domeniile energiei și tehnologiei vor fi confirmate în cadrul vizitei.