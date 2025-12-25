Mesajul lui Trump de sărbători: Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor din stânga radicală

Mesajul a fost trimis pe platforma Truth Social.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor din stânga radicală care face tot posibilul să ne distrugă țara, dar eșuează lamentabil”, a scris, în deschiderea mesajului, Donald Trump.

Președintele SUA și-a prezentat realizările despre care susține că sunt cele mai mari din istorie.

„Nu mai avem granițe deschise, bărbați în sporturi feminine, transsexuali pentru toată lumea sau forțe de ordine slabe. Ceea ce avem este o piață bursieră record, cele mai mici cifre ale criminalității din ultimele decenii, nicio inflație și, de ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte procentuale mai bun decât se aștepta. Tarifele ne-au oferit creștere și prosperitate de trilioane de dolari și cea mai puternică securitate națională pe care am avut-o vreodată. Suntem din nou respectați, poate așa cum nu am fost niciodată. Dumnezeu să binecuvânteze America”, a transmis președintele SUA.

Trump susține că SUA o duce foarte bine, economiștii sunt precauți

Creșterea PIB-ului SUA cu 4,3% în T3 a fost peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg și reprezintă cel mai bun rezultat trimestrial din ultimii doi ani.

Datele Biroului pentru Analiză Economică (BEA) au fost sprijinite și de majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și de creșterea exporturilor. Investițiile companiilor au încetinit, în timp ce importurile au scăzut, informează Financial Times.

Totuși, într-un semn că mediul economic s-ar putea deteriora, date separate publicate marți de Conference Board au arătat că încrederea consumatorilor a scăzut în decembrie la al doilea cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Raportul, întârziat din cauza recentului blocaj guvernamental, vine după ce datele privind PIB-ul din primele două trimestre au fost distorsionate de fluctuații majore ale comerțului.

Cea mai mare economie a lumii s-a contractat cu 0,5% în primul trimestru, pe fondul importurilor accelerate înainte de introducerea tarifelor vamale anunțate de Trump, iar în trimestrul al doilea a revenit pe creștere, cu un avans de 3,8%, odată cu scăderea importurilor.