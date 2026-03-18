Chiar și o porție de alimente procesate crește substanțial riscul de eveniment cardiac grav, chiar dacă nu ai probleme cu inima

Un consum ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc semnificativ mai mare de evenimente cardiovasculare grave, potrivit unui studiu amplu realizat pe adulți din Statele Unite și publicat în revista JACC Advances.

Cercetarea, care va fi prezentată la sesiunea anuală a Colegiul American de Cardiologie (ACC.26), arată că frecvența consumului acestor produse joacă un rol esențial în sănătatea inimii.

Risc cu 67% mai mare pentru consum ridicat

Persoanele care consumă în medie peste nouă porții de alimente ultraprocesate pe zi au un risc cu 67% mai mare de a suferi un eveniment cardiac major — precum infarct, accident vascular cerebral (AVC) sau deces de cauză cardiovasculară — comparativ cu cele care consumă aproximativ o porție zilnic.

Analiza s-a bazat pe datele a 6.814 adulți, cu vârste între 45 și 84 de ani, incluși în studiul Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), toți fără boli cardiace cunoscute la începutul cercetării.

Fiecare porție contează

Rezultatele arată o legătură directă între cantitatea consumată și risc:

fiecare porție suplimentară zilnică de alimente ultraprocesate crește riscul cardiovascular cu aproximativ 5,1%.

Participanții cu cel mai mare consum ajungeau la o medie de 9,3 porții pe zi, față de doar 1,1 porții în cazul celor cu alimentație mai puțin procesată.

Ce înseamnă „alimente ultraprocesate”

În această categorie intră produse precum:

chipsuri și biscuiți sărați

mese congelate

carne procesată

băuturi îndulcite

cereale pentru micul dejun

diverse tipuri de pâine ambalată

Cercetătorii au folosit sistemul NOVA, care clasifică alimentele în funcție de gradul de procesare.

Diferențe între grupuri de populație

Studiul arată că asocierea este mai pronunțată în rândul americanilor de culoare, unde fiecare porție suplimentară a fost legată de o creștere a riscului de 6,1%, comparativ cu 3,2% în alte grupuri.

Autorii sugerează că aceste diferențe pot fi influențate de factori precum accesul redus la alimente sănătoase sau marketingul agresiv al produselor ultraprocesate în anumite comunități.

Rezultatele rămân valide și după ajustări

Chiar și după ce au fost luați în calcul factori precum:

diabetul

hipertensiunea

colesterolul

obezitatea

aportul caloric total

legătura dintre alimentele ultraprocesate și riscul cardiovascular a rămas puternică.

Recomandări: atenție la etichete

Specialiștii recomandă limitarea consumului acestor produse și orientarea către alternative mai puțin procesate, precum:

fulgi de ovăz simpli

nuci și leguminoase

produse proaspete sau congelate

De asemenea, ei subliniază importanța citirii etichetelor nutriționale, în condițiile în care alimentele ultraprocesate conțin frecvent cantități ridicate de zahăr, sare și grăsimi.

În 2025, Colegiul American de Cardiologie a susținut introducerea unui sistem standardizat de etichetare pe partea frontală a ambalajelor, pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri mai sănătoase.

Limitările studiului

Autorii precizează că datele privind alimentația au fost raportate de participanți și nu analizate direct, iar studiul nu a investigat mecanismele biologice care explică aceste efecte.

Cu toate acestea, concluzia rămâne clară: frecvența consumului de alimente ultraprocesate este un factor important în riscul de boli cardiovasculare.