Alimentele ultraprocesate reprezintă un risc major pentru sănătatea publică

Alimentele ultraprocesate (UPF) pun în pericol sănătatea publică și necesită intervenție rapidă din partea statelor, arată un nou set de analize realizate de peste 40 de cercetători din întreaga lume și publicat în revistaThe Lancet.

Autorii susțin că UPF-urile sunt responsabile pentru deteriorarea dietelor la nivel global și pentru creșterea incidenței unor boli precum obezitatea și cancerul.

Carlos Monteiro, cercetător principal de la Universitatea din Sao Paulo, a declarat în cadrul unei conferințe online că dovezile existente sunt „mai mult decât suficiente” pentru a justifica acțiuni ferme la nivel global, scrie DW.

Potrivit analizei, în Statele Unite, Australia și Marea Britanie, alimentele ultraprocesate reprezintă deja peste jumătate din aportul caloric zilnic.

Cercetătorii acuză marile corporații alimentare de restructurarea dietelor mondiale prin marketing agresiv și utilizarea unor ingrediente ieftine, procesate industrial.

Opt companii, printre care Nestle, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Danone și Kraft Heinz, dețineau, în 2021, 42% din activele unui sector evaluat la 1,5 trilioane de dolari.

„Creșterea consumului de UPF este alimentată de puterea economică și politică tot mai mare a industriei, care prioritizează profitul în detrimentul sănătății publice”, arată autorii.

Raportul recomandă introducerea de avertismente pe ambalaje, restricții privind marketingul și introducerea de taxe pentru anumite categorii de produse ultraprocesate.

Deși termenul „alimente ultraprocesate” este contestat de o parte a comunității științifice, autorii subliniază că semnalele actuale sunt suficient de puternice pentru ca guvernele să acționeze.

Ei compară strategiile industriei alimentare de a „crea îndoială științifică” cu tacticile folosite în trecut de industria tutunului.